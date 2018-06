Det bliver en blandet gruppe mennesker, der snart kan flytte ind i et nyt, moderne byggeri i Lyngby. Dog er der flest studieboliger.

639 studieboliger, 48 seniorboliger, 69 gæsteboliger og 30 kommunale udlejningsboliger er ved at blive bygget i Lyngby på Plantedirektoratets tidligere adresse. Byggeriet vil uden tvivl leve op til den tidligere ejers grønne identitet.

Bygningerne vil nemlig være omringet af træer og grønt græs. Bogstaveligt talt. Der vil også være græs på taget af bygningen, som offentligheden kan besøge via stisystemer, trappetårne og elevatorer. Taget vil ligeledes fungere som en løbebane på 700 meter i kuperet terræn. Man kan også dyrke krydderurter.

Ved siden af boligerne vil der blive etableret et fælleshus med hobbyrum, festsal og teknikrum i kælderen. Stueetagen vil indeholde en cafe, et gaming room og et vaskeri. På førstesalen kan der læses på biblioteket eller svedes i fitnesscenteret.

Planen er, at det slangeformede byggeri skal stå klar ved studiestart i september 2020.