Det var historiske billeder, der for få uger siden løb ud fra Odense, hvor parkanlæg og skulpturer var totalt forsvundet under vandmængder, der ikke er set lignende i mere end 80 år i byen.

Bare tre uger efter er det et helt andet syn, der møder odenseanerne ved Odense Å.

Nu er åen nemlig helt tørlagt.

Eller det er hvert fald den del af åen, hvor den H.C. Andersen-inspirerede skulptur ‘papirbåden’ sejler.

Der er ikke meget vand tilbage i åløbet, hvor der nu står en kæmpe gravko. Foto: Jeppe Kanstrup Vis mere Der er ikke meget vand tilbage i åløbet, hvor der nu står en kæmpe gravko. Foto: Jeppe Kanstrup

Under de massive vandmængder i februar stod båden næsten helt under vand, som du kan se på billedet i toppen af artiklen.

Nu svæver den i luften.

Tørlægningen er dog menneskeskabt i denne omgang og sker i forbindelse med renoveringen af en gangbro i Eventyrhaven, der er en central park i byen.

Det betyder, at den gamle bro er revet helt ned, og at der nu står i kæmpe gravko, hvor der ellers normalt er et åløb.

Odense Kommune forventer, at renoveringen er afsluttet i maj.