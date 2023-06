Den kongelige leverandør af studenterhuer, C.L. Seifert, har særlige metoder til at overbevise elever til at købe huer hos dem.

C.L. Seifert belønner elever, der sender links til indkøb hos hofleverandøren og kritik af firmaets konkurrenter, når de får besked om det fra ansatte i C.L. Seifert.

Det viser beskeder i lukkede Facebook-grupper, som B.T. nu kan bringe billeder af.

Beskederne indgår som bilag i en klage, som en af C.L. Seiferts konkurrenter 8. juni har sendt til Forbrugerombudsmanden med titlen 'klage over C.L. Seiferts ulovlige handelspraksis'. En klage Berlingske omtalte onsdag.

Det fungerer på den måde, at elever i 'hueudvalg' på gymnasier og handelsskoler får sendt beskeder fra en medarbejder hos C.L. Seifert. De bliver bedt om at sende dele af beskederne videre til deres klasses Facebook-gruppe og Messenger-tråd.

Eleverne, der er med i disse 'hueudvalg', får til gengæld en rabatkode til C.L. Seifert, så de kan få rabatter, når de bestiller.

Det kommer blandt andet frem i en besked, som en ansat i C.L. Seifert 1. marts sidste år sendte til et 'hueudvalg'. Det drejer sig om bestillinger af studieturstrøjer hos C.L. Seifert. Så det er altså ikke kun ved køb af studenterhuer, eleverne i udvalget skal sørge for nye kunder til hofleverandøren.

Beskeden kan ses her:

Dokumentation: Her er besked sendt i marts 2022 fra ansat i C.L. Seifert til medlemmer af 'hueudvalgene'. Foto: Privat Vis mere Dokumentation: Her er besked sendt i marts 2022 fra ansat i C.L. Seifert til medlemmer af 'hueudvalgene'. Foto: Privat

Som det ses i kommentaren, så står der intet i den del af teksten, der skal videresendes til de andre elever, at den i virkeligheden er skrevet af en ansat hos C.L. Seifert.

Den form for markedsføring vækker harme hos Heidi Højmark Helveg, der er advokat med speciale i markedsføringsret.

»Jeg synes, det er stærkt problematisk, at der på den måde sendes en opfordring til at købe huer fra et firma ud til de andre elever fra klassen, uden det fremgår, at det er en ansat hos det konkrete firma, der har skrevet teksten og bedt den om at blive sendt rundt,« siger hun.

Og det stopper ikke her.

I en anden besked fra en medarbejder hos C.L. Seifert, der er sendt 8. marts 2022 til 'hueudvalgene', lægges der også op til, at der fordrejes på sandheden i de beskeder, de sender til deres klassekammerater.

Helt konkret skal eleverne skrive; 'Hej alle, vi har helt ekstraordinært fået lov at forlænge fristen til bestillingen af vores studietrøje', og herefter skal der linkes til clseifert.com.

Hvornår den nye betalingsfrist er, må eleverne dog selv vælge.

Se beskeden her:

Dokumentation: Her er sidste del af besked sendt 8. marts af ansat i C.L. Seifert til 'hueudvalgene'. Foto: Privat Vis mere Dokumentation: Her er sidste del af besked sendt 8. marts af ansat i C.L. Seifert til 'hueudvalgene'. Foto: Privat

Men der er ikke noget 'ekstraordinært' over, at eleverne har fået forlænget fristen for bestilling.

'Er jeres klasse endnu ikke gået i gang, kan I blot sætte en ny deadline for bestilling – så skal I bare lige selv huske at påminde klassen m.m.,' skriver den ansatte i C.L. Seifert længere oppe i beskeden sendt 8. marts 2022.

C.L. Seifert nøjes ikke med at bruge 'hueudvalgene' til at reklamere for firmaet.

Udvalgene bliver også brugt til at advare mod andre firmaer, der vil sælge studenterhuer til eleverne.

Det viser en besked sendt fra en ansat hos C.L. Seifert til 'hueudvalgene' 10. december 2021.

Her skriver den ansatte til udvalget, at den anden virksomhed er 'meget aggressiv ude på nogle skoler', og man får et indblik i virksomheden ved at tjekke deres negative omtale i Trustpilot.

'De positive kan man jo selv regulere. Så tjek de negative, så får I et indblik i deres virksomhed,' skriver den ansatte hos C.L. Seifert.

Beskeden kan ses her:

Dokumentation: Her ses besked sendt fra ansat i C.L. Seifert til 'hueudvalgene'. Foto: Privat Vis mere Dokumentation: Her ses besked sendt fra ansat i C.L. Seifert til 'hueudvalgene'. Foto: Privat

»Som jeg læser dokumenterne, så er det tydeligt, at C.L. Seifert har en strategi, hvor de henvender sig tidligt til eleverne, selv om der er lang tid til, de bliver studenter. Når de så opdager, der er en konkurrent, der har henvendt sig endnu tidligere, så skal de nok sørge for at advare mod dem,« siger advokat Heidi Højmark Helveg.

Efter at have set beskederne vurderer hun, at der er tale om 'skjult reklame' for C.L. Seifert.

»Jeg synes, det problematisk, at der ikke er mere gennemsigtighed i, hvordan det her foregår. Eleverne i 'hueudvalgene' skulle have en anden kasket på, da de laver skjult reklame,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vurderer ikke, de lever op til de krav, der er, når man markedsfører sig over for børn og unge.«

Her er studenter fra 3E Viborg Katedralskole, der ligesom mange andre lige nu er ude og fejre deres eksamen med studenterkørsel. Billedet her er dog fra 2020. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Her er studenter fra 3E Viborg Katedralskole, der ligesom mange andre lige nu er ude og fejre deres eksamen med studenterkørsel. Billedet her er dog fra 2020. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

B.T. har i flere dage forsøgt at lave et egentligt interview med Anders Eriksen, der er bestyrelsesformand i C.L. Seifert, der tidligere i år blev solgt til en svensk kapitalfond.

Han vil dog kun sende skriftlige svar.

Her slår han fast, at han ikke ser noget hemmeligt i, at medlemmer af hueudvalgene får rabatter, og han mener heller ikke, at der er noget galt med, at de videresender tekster skrevet af C.L. Seiferts ansatte.

»Vi mener som sagt, at vi allerede overholder reglerne, og vi er selvfølgelig løbende meget opmærksomme på, hvordan vi markedsfører os, og hvordan vi kommunikerer. Hueudvalget viderekommunikerer alene oplysninger om praktiske forhold vedrørende for eksempel frister for bestilling, hvis huen skal bestilles hos os,« skriver Anders Eriksen blandt andet.

Han vil nu se på, om noget skal gøres anderledes.

»Vi tager selvsagt også eventuelle klager meget alvorligt, og derfor genbesøger vi også vores interne procedurer endnu en gang i lyset af jeres henvendelse,« skriver Anders Eriksen.

Det er ikke første gang, Forbrugerombudsmanden skal se på C.L. Seiferts arbejdsmetoder, når det gælder markedsføring.

Tilbage i 2011 var der også klaget til Forbrugerombudsmanden over C.L. Seiferts fra et andet selskab.

Her ses kronprins Frederik og prins Joachim med studenterhuer omgivet af deres far og mor. Begge har studenterhuer på fra C.L. Seifert. Foto: Schaumborg-Lippe/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kronprins Frederik og prins Joachim med studenterhuer omgivet af deres far og mor. Begge har studenterhuer på fra C.L. Seifert. Foto: Schaumborg-Lippe/Ritzau Scanpix

Forbrugerombudsmanden slog da fast, at markedsføringsloven ikke sætter grænser for, hvem en erhvervsdrivende kan rette sin markedsføring imod.

Denne her gang er det konkurrenten Olino, der producerer studenterhuer under navnet Cappelino, der har klaget til Forbrugerombudsmanden over C.L. Seifert og altså videresendt beskederne som bilag.

Olinos direktør, Lars Kølbæk, oplyser, at firmaet er kommet i besiddelse af beskederne mellem C.L. Seifert og 'hueudvalg', da de var ude at tale med elever.

Han mener, at bilagene viser, at C.L. Seifert ikke overholder markedsføringsloven, da der her står, at 'markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge'.

Selv om de beskeder, han er kommet i besiddelse af til klagen, er fra 2022 og 2021, oplyser han, at det er meldingen, at der ikke er blevet ændret på arbejdsmåden det seneste år.

Lars Kølbæk, du er jo direktør for konkurrent til C.L. Seifert. Har I ikke bare klaget, fordi jeres konkurrent har fundet en måde at sælge flere huer og andre ting til studerende end jer?



»Jeg har selv tre døtre der er blevet studenter indenfor de senere år. Oplevelsen med anskaffelsen af deres huer var en vigtig motivation i vores projekt om at gøre huerne bedre, billigere og med en gennemskuelig proces,« siger han og tilføjer:

»Så ja vi vil gerne sælge flere af vores Cappelino studenterhuer, men lige nu drejer det sig om at få slået fast om lovgivningen følges eller ej.«