Året lakker snart mod enden, men det gør coronavirussen ikke.

København og Frederiksberg er lige nu de to kommuner i landet, hvor der er mest smitte. Cirka 2.300 smittede pr. 100.00 indbyggere de sidste syv dage - i begge kommuner.

Derfor kan man med rette tage en coronatest de kommende dage, hvis man med god samvittighed vil holde nytårsaften i selskab med andre.

Skal du coronatestes op til nytår?

Her på B.T. har vi samlet et overblik, hvor kan man blive PCR-testet og kviktestet i København og på Frederiksberg. Samtidig kan du se de enkelte testcentres åbningstider.



Hvis du overvejer at få foretaget en PCR-test, er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at PCR-tests kun benyttes, hvis du har symptomer på covid-19, hvis du har en positiv hurtigtest/selvtest, eller hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

Åbningstider for kvikteststeder hen over nytår Frederiksbergcenteret 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Forum 29: december: 8-21

30. december: 8-21

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Rådhuspladsen 29: december: 8-22

30. december: 8-22

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Brønshøj, Bystævneparken 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Frue Plads 29: december: 8-22

30. december: 8-22

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Birkedommervej, København NV 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Fælledparken 29. december: 8-21

30. december: 8-21

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Ofelia Plads 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Fields 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Kastrup, Tårnby Skole 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18 Kirkevej, Dragør 29: december: 8-20

30. december: 8-20

31. december: 8-16

1. januar: 12-18