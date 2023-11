Syddansk Universitet lukker sin afdeling i Slagelse.

Det oplyser SDU i en pressemeddelelse.

Dermed har universitet kun uddannelsesaktiviteter i Region Syddanmark.

Siden udmeldingen den 20. september 2023 om, at det ikke var lykkedes for Roskilde Universitet og Syddansk Universitet at lande en aftale om Roskilde Universitets overtagelse af uddannelsesaktiviteterne på SDU Slagelse.

SDU’s ledelse har indtil nu arbejdet på at finde alternative løsninger, der kunne sikre campussens fremtid.

»Det har desværre ikke vist sig muligt at finde en bæredygtig løsning på den meget udfordrede økonomiske situation, som SDU Slagelse befinder sig i, og som desværre ser ud til at fortsætte blandt andet på grund af udsigten til færre og færre studerende og uddannelsesindtægter.«

»Konklusion er derfor, at det fremtidige SDU bliver uden aktiviteter på Vestsjælland,« siger rektor Jens Ringsmose.

SDU’s beslutning om at afvikle uddannelsesaktiviteterne gælder fra medio 2027, så ingen nuværende studerende bliver berørt.

Men allerede fra næste år er det slut med optagelse af nye studerende.

»Jeg føler med alle de engagerede og dygtige medarbejdere, som bliver berørt af dette. Medarbejdere, som samvittighedsfuldt har opbygget uddannelser og forskningsmiljøer af høj kvalitet.«

Det er endnu uvist om, hvor mange medarbejdere, der bliver påvirket af nedlukningen.

Jens Ringmose understreger, at lukningen alene gælder SDU Slagelse og ikke andre af SDU’s campusser.