Virksomheden SOS International har fået hele 47 millioner kroner af regionerne til at kvikteste danskerne for corona. Alligevel har en underleverandør valgt at bruge en gratis app til at håndtere personfølsomme sundhedsoplysninger.

Underleverandøren Medicals Nordic har anvendt gratisappen WhatsApp til at kommunikere CPR-numre, telefonnumre, fulde navne og positive testsvar videre – og det gik galt.

Oplysningerne blev nemlig delt i en WhatsApp-gruppe med flere hundrede personer, hvilket er et brud på datasikkerheden.

»Det er rigtig mange penge, og jeg kan kun sige igen, at det er kritisabelt, at de ikke har haft styr på datasikkerheden,« siger Dorte Christensen, vicedirektør i indkøb og medicoteknik i Region Midtjylland:

»Det er uacceptabelt, at de ikke kan leve op til noget så banalt.«

Samarbejdet om kviktest er indgået mellem Region Midtjylland, der har forhandlet på vegne af regionerne, og firmaet SOS International.

Samarbejdet mellem de to har dog kun varet ganske kort. Helt præcist fra uge 51 i 2020 til uge 2 i år. SOS International har altså fået 47 millioner kroner for et arbejde, der har varet fem uger.

SOS International samarbejder med underleverandøren Medicals Nordic, som har stået for den praktiske del af arbejdet, herunder den daglige testning og håndteringen af de personfølsomme oplysninger.

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021. Medicals Nordic, der står for test ved nogle af SOS Internationals centre, oplyser i en pressemeddelelse, at firmaet øjeblikkeligt stopper brugen af WhatsApp, når der internt kommunikeres om positive testresultater.

Det er altså Medicals Nordic, der har valgt at gøre brug af WhatsApp. Divisionsdirektør i SOS International Karin Tranberg har tidligere udtalt, at hun ikke har kendt til Medicals Nordics metoder.

Det er uvist, hvor mange penge Medicals Nordic i alt er blevet betalt af SOS International for samarbejdet.

Vi ved dog, at de 47 millioner kroner, som SOS International har fået af regionerne og i sidste ende de danske skatteborgere, skal dække alle omkostninger. Altså både testkit, værnemidler, podepinde, medarbejdere og lokaler.

Men synes du, at 47 millioner kroner er mange penge, så skal du holde godt fast i stolen nu. For pengestrømmen i millionklassen fortsætter.

SOS International har nemlig lige vundet udbuddet om at stå for alle kviktest i fire ud af fem regioner gældende fra 1. februar.

Her afregnes der pr. test, ligesom i den nuværende aftale. Præcis hvad SOS International får for én test, kan Dorte Christensen dog ikke oplyse af hensyn til konkurrencen i udbuddet.

Hun kan dog fortælle, at den nye aftale indebærer en testkapacitet på maksimum 83.000 daglige test, men at SOS International har en minimumsbetaling på 25.000 daglige test. Uanset hvor mange test, der tages dagligt, skal SOS International altså betales for minimum 25.000 test.

Sammenligner vi dét antal test med antallet i den nuværende aftale, som SOS International har fået 47 millioner kroner for, ser det ud til, at de kommer til at skovle mange flere millioner ind fra første februar.

Sms fra ledelsen på det givne Medicals Nordic-testcenter, hvor poderne bliver instrueret i at lægge billeder af oplysningerne ind i WhatsApp-gruppen. Nedenunder er invitationslink til et par af grupperne sløret.

I den nuværende aftale er den maksimale testkapacitet nemlig kun på 11.000 daglige test, men kapaciteten har vist sig at være mere end dobbelt så stor som behovet.

Det betyder, at SOS International har fået 47 millioner kroner for maksimum 5.500 daglige test på fem uger.

Når SOS International så fra den første februar skal aflønnes for minimum 25.000 daglige test, kan man ved en hurtig hovedregning komme frem til et stort trecifret millionbeløb. Såfremt den enkelte testpris er den samme eller bare minder om.