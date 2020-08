Schulstad er endnu engang ude og tilbagekalde en lang række rugbrød - 19 varianter for at være præcis - fordi der er risiko for mug.

Meldingen kommer blot fire dage efter, at Schulstad måtte tilbagekalde hele 25 varianter af deres rugbrød af samme årsag.

Yderligere prøver har nemlig vist, at problemet er mere omfattende end først antaget. Det skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

'Schulstads egne prøver viser, at der er risiko for mug i flere typer rugbrød,' står der blandt andet.

'Virksomheden udvider derfor deres tidligere advarsel, så også rugbrød med bedst før dato: 07.08 til og med 14.08 skal kasseres.'

Det oplyses desuden, at risikoen for mug gør produkterne uegnede til menneskeføde.

Fødevarestyrelsen opfordrer derfor forbrugere, der har har købt pågældende rugbrød til at levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt, eller kassere dem hurtigst muligt.

Herunder kan du se listen over, hvilke rugbrød, Schulstad nu tilbagekalder.