Brødproducenten Schulstad har kaldt flere rugbrødsvarianter tilbage på grund af risiko for mug i brøddet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Schulstad-rugbrøddene - som er solgt i hele landet - kaldes tilbage på grund af en teknisk fejl i bageriets produktionsapparat, som øger risikoen for, at der er mug i brøddene.

Disse rugbrød kaldes tilbage:

Coop X-tra Mørkt Rugbrød (500 gram)

Coop Solsikkerugbrød (500 gram)

Møllesten Solsikkerugbrød (500 gram)

Rema 1000 Hørfrørugbrød (500 gram)

Rema 1000 Solsikkerugbrød (500 gram)

Fælles for de tilbagekaldte rugbrød er, at de er produceret 21. juli og har udløbsdato 30. juli.

På fødevarestyrelsens hjemmeside kan du se nærmere beskrivelser af de tilbagekaldte brød.

Brøddene er uegnet til indtagelse.

Har du købt et af dem, råder Fødevarestyrelsen dig derfor til at levere brøddet tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere det.