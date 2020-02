På grund af vejrmæssige årsager er Scandlines nødt til at aflyse nogle afgange og ombooke flere passagerer.

Scandlines aflyser en række af sine afgange mellem Gedser og Rostock onsdag.

Det oplyser Scandlines i en pressemeddelelse.

Ifølge Anette Ustrup Svendsen, kommunikationsansvarlig hos Scandlines, sker aflysningerne på grund af den kraftige vind og strømforholdene i farvandet.

- På nuværende tidspunkt ser det i morgen ud til at blive så voldsomt, at det ikke vil være en behagelig oplevelse at sejle for vores passagerer, siger Anette Ustrup Svendsen.

De berørte ruter er med afgang fra Gedser mellem klokken 7 og 17 onsdag og med afgang fra Rostock mellem klokken 6 og 17.

Scandlines er i øjeblikket i gang med at ombooke de passagerer, der havde billetter til de pågældende afgange, til Scandlines' anden rute mellem Rødby og Puttgarden. Denne rute er ikke ramt af aflysninger onsdag.

Scandlines forventer, at kunne genoptage sine afgange mellem Gedser og Rostock fra klokken 19.15 onsdag.

Anette Ustrup Svendsen bemærker, at vejrforholdene ikke betyder noget for de afgange, der er tirsdag aften og natten til onsdag. Det gælder både for Gedser-Rostock-ruten og Rødby-Puttgarden-ruten.

Scandlines transporterer årligt flere millioner passagerer på ruterne mellem Rødby og Gedser på henholdsvis Lolland og Falster og Puttgarden og Rostock i det nordlige Tyskland.

Alene i 2018 fragtede Scandlines 7,4 millioner passagerer på de to ruter.

/ritzau/