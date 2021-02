Halvdelen af coronapatienter mister lugtesansen, og efter seks måneder har 15 procent stadig ikke fået den tilbage. Men faktisk kan du selv gøre noget.

»Det er ikke din smagssans, der fortæller, at det er en appelsin, du spiser. Det gør din lugtesans. Din smagssans fortæller bare, om det er surt eller sødt,« fortæller Therese Ovesen, der er overlæge på lugte- og smagssansambulatoriet i Holstebro.

Der er bundet enormt meget livsglæde op på vores lugtesans – måske fordi den styrer 80 procent af vores smagssanser. Og tabet af netop lugtesans har aldrig været mere aktuel end nu.

Mistet lugte- og smagssans er nemlig det stærkeste symptom på, at man er smittet med corona. Det sker for halvdelen af de smittede. Og af dem har 85 procent fået sanserne tilbage en måned efter, og de resterende 15 procent har stadig ikke fået sanserne tilbage efter seks måneder. Det viser resultater fra lugte- og smagssansambulatoriet i Holstebro.

Men heldigvis kan man selv gøre noget for få smagen af chokolade eller rødvin igen. Man kan nemlig træne sin lugtesans, og jo før man kommer i gang, desto bedre.

»Selv op til et år efter, man har debuteret med mistet lugtesans, kan man få noget ud af at træne den. Og faktisk er det minimum halvdelen, der vil opleve en forbedring – så der er noget at hente. Jo tidligere man får trænet, jo større effekt,« fortæller Therese Ovesen.

På lugte- og smagssansambulatoriet i Holstebro, også kaldet for flavour-klinikken, går 500 patienter hvert år til genoptræning af deres lugtesans. Lige nu er halvdelen af dem patienter, der har haft corona.

»Det særlige ved corona er, at når lugtesansen er ved at vågne, så oplever patienterne en ubehagelig forvrængning af lugtene. Faktisk en lugt og smag af gylletank. Og det er her, at træningen kommer til sin ret, fordi hjernen giver et signal om, at det er røg, som er et udtryk for, at lugtesansen er ved at reparere sig. Hjernen skal forstå, at det ikke er gylle, men chokolade,« fortæller Therese Ovesen.

Men hvordan træner man så sin lugtesans?

Du kan vælge fire til fem velkendte dufte som citrus, rose, oregano, kaffe eller eukalyptus og dufte til dem i 10-20 sekunder ad to gange med en pause på et halvt minut. Det skal man gøre to gange om dagen.

Sådan træner du din lugtesans Sådan træner du din lugtesans Start med få dufte, du kender, eksempelvis citrus, rose, lavendel, kaffe eller eukalyptus. Brug krydderier, stærkere madessenser eller æteriske olier – undgå parfumer. Træn ikke med kemiske opløsningsmidler som terpentin eller eddikesyre. De er for stærke. Træn 10 minutter to gange dagligt. Lugt til hver duft i 10-20 sekunder. Udskift duftene, når du kan genkende dem. Opbevar duftene i lys- og lufttætte bøtter. Bemærk, at effekten kommer gradvist, og der kan gå op 9 til 12 måneder, før der opleves en effekt. Kilde: Lugte- og smagssans ambulatoriet, Hospitalsenheden Vest

»Vi ved, at træning én gang om dagen ikke er lige så godt som to gange. Tre hjælper ikke så meget mere end to. Så morgen og aften er det, vi anbefaler,« fastslår Therese Ovesen.

Det lyder meget simpelt, og man kan fristes til at spørge, om det er en succes, og hvor stor effekten er.

»Det tager tre måneder at genoptræne sanserne og at få hjernen til at forstå. Så der går noget tid før, at man kan måle, hvorvidt det er en succes,« fortæller Therese Ovesen, der har haft nogle af de mennesker med de tungeste coronasenfølger som patienter. De begynder at komme til kontrol senere i februar, og herefter vil man blive klogere på effekten.

Faktum er dog stadig, at mindst hver anden vil opleve en forbedring ved træning af lugtesansen, og derfor er Therese Ovesens budskab klart: