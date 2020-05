Savner du at sætte dig i et flysæde, spænde selen og bare glæde dig over at være på vej på ferie?

Hvis svaret er ja, har Dansk Industri en melding, der nok kan få dig til at vende mundvigene en smule opad.

Brancheorganisationen har fået bud på genstarten af flyvninger fra en række flyselskaber og internationale konsulenter.

Og der er nu et bud på, hvor stor del af flyafgangene der forventes at komme tilbage nær det normale fra efter sommerferien og frem til nytår.

Covid-19: En næsten mennesketom Københavns Lufthavn, fredag den 15 maj 2020. Normalt er der 83.000 rejsende igennem lufthavnen dagligt. I april er det faldet til færre end 900 dagligt. Der holder knap 100 fly langtidsparkereret i lufthavnen. 142 af de 146 butikker og serveringsteder i terminalerne er lukket. Med andre ord - næsten alle lufthavnens indtægter og forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger. Det betyder også, at en lang række virksomheder i om omkring lufthavnen er i alvorlig krise. Lufthavnen huser omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der beskæftiger cirka 22.000 medarbejdere. Det er med alt fra håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af de virksomheder har måttet afskedige medarbejdere - herunder flere handlingsselskaber og senest flyselskaberne SAS og Norwegian, der har afskediget flere end 2.000 medarbejdere. Lufthavnen er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod en milliard kroner i resten af året. Indtil videre har CPH kunnet undgå at afskedige medarbejdere. I stedet er der hjemsendt 2.200 ud af vores i alt 2.600 ansatte i en rotationsordning. Der er i gennemsnit 730 starter og landinger dagligt. I disse dage 20-25. Det er typisk til og fra Bornholm, Stockholm, Oslo, Frankfurt, Amsterdam og Doha (Qatar) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Covid-19: En næsten mennesketom Københavns Lufthavn, fredag den 15 maj 2020. Normalt er der 83.000 rejsende igennem lufthavnen dagligt. I april er det faldet til færre end 900 dagligt. Der holder knap 100 fly langtidsparkereret i lufthavnen. 142 af de 146 butikker og serveringsteder i terminalerne er lukket. Med andre ord - næsten alle lufthavnens indtægter og forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger. Det betyder også, at en lang række virksomheder i om omkring lufthavnen er i alvorlig krise. Lufthavnen huser omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der beskæftiger cirka 22.000 medarbejdere. Det er med alt fra håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af de virksomheder har måttet afskedige medarbejdere - herunder flere handlingsselskaber og senest flyselskaberne SAS og Norwegian, der har afskediget flere end 2.000 medarbejdere. Lufthavnen er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod en milliard kroner i resten af året. Indtil videre har CPH kunnet undgå at afskedige medarbejdere. I stedet er der hjemsendt 2.200 ud af vores i alt 2.600 ansatte i en rotationsordning. Der er i gennemsnit 730 starter og landinger dagligt. I disse dage 20-25. Det er typisk til og fra Bornholm, Stockholm, Oslo, Frankfurt, Amsterdam og Doha (Qatar) Foto: Liselotte Sabroe

»Vores bud er, at vi fra sommeren og til årets udgang har sat 40 procent af det normale flyprogram i sving. Det kan eksempelvis være, at vi har seks afgange til London fra Københavns Lufthavn i stedet for 14 som før,« siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri og repræsentant for brancheforeningen Dansk Luftfart.

TIP OS: Savner du også at rejse på ferie? Skriv til B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Lige nu er der kun en måneds tid, før sommerferien begynder for rigtig mange danskere.

For landene i det sydlige Europa har sommerens turisme stor økonomisk betydning.

Disse lande er begyndt at åbne op igen Her er liste over den aktuelle coronasituation i nogen af danskerne mest populære ferielande om sommeren. Grækenland: Fra mandag blev det igen tilladt at rejse fra hovedlandet, hvor hovedstaden Athen ligger, til øerne i Det Ægæiske Hav og i Det Ioniske Hav. Grækenland er sluppet forholdsvist godt igennem coronakrisen. Som andre af landene i Sydeuropa er også Grækenland afhængig af turistindtægter. Det ventes, at Grækenland i slutningen af maj offentliggør en liste over lande, hvorfra turister kan rejse til Grækenland uden at skulle i karantæne i to uger, skriver det tyske nyhedsbureau dpa. De første turistfly ventes til Athen fra den 15. juni.

Italien: Genåbningsplanen fortsatte mandag med åbning af fitnesscentre og offentlige swimmingpools. Biografer og teatre følger efter den 15. juni. Italien vil fra 3. juni åbne sine grænser. Spanien: Fra 1. juli igen være åbent for udenlandske turister, oplyste regeringen i Madrid mandag. »I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen,« skrev udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya i en meddelelse på Twitter.

Østrig: Der kommer mere gang i det kulturelle liv i Østrig. Fra udgangen af maj må man samle op til 100 personer til en forestilling eller koncert, hvis publikum holder minimum en meters afstand. Tyskland Restriktionerne lempes i forskelligt tempo i de 16 delstater. Men over stort set hele landet åbnede restauranter mandag. Hoteller i blandt andet hovedstaden Berlin åbnede også mandag. I Bayern kan man fra mandag sidde indendørs på restauranter. Men barerne er stadig lukket, oplyser dpa.

Island: Her blev det mandag tilladt med forsamlinger på 100 personer. Natklubber og barer kan åbne igen. Polen: Skoler for de yngste genåbnede mandag, men det er op til den enkelte skoleinspektør, om han vil åbne sin skole. De ældre elever har tilladelse til at holde individuelle møder med deres lærer eller møder i mindre grupper. Universiteter åbnede mandag for elever på afgangshold.

Tjekkiet: En del forskellige brancher genåbnede mandag. Tjekkerne kan nu igen spise på restaurant, gå på bar eller tage en tur i swimmingpool. Tjekkerne må også samle sig op til 300 personer, og de skal ikke længere bære ansigtsmaske i det offentlige rum, undtagen i butikker og i offentlig transport.

Belgien: Belgien vil ikke igen indføre de skrappe restriktioner, som var i krafti næsten to måneder for at bremse smittekæderne, siger regeringen ifølge Reuters. Heller ikke selv om coronavirusset skulle vende tilbage i en anden bølge. Kilde: Ritzau

Mandag eftermiddag meddelte den spanske regering da også, at Spanien fra 1. juli vil genåbne landet for turister.

'Det værste er bag os,' skrev udenrigsminister Arancha Gonzalez Laya i en meddelelse på Twitter, der var ledsaget af emojis af en bikini, solbriller og en kuffert.

'I juli vil vi gradvist åbne for internationale turister, ophæve karantænen og sikre den højeste sundhedsstandard. Vi ser frem til at hilse jer velkommen.'

Ifølge Michael Svane er det helt afgørende, hvad der sker i andre lande.

»Hvis du tager hurtigt view ud over tingene, er der meget, som tyder på, at det er de sydeuropæiske lande, der begynder at åbne langsomt, men sikkert op,« siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri. Her ses billede fra stranden Les Teresitas på Tenerife. Den genåbnede mandag den 25. juli for de lokale. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN Vis mere »Hvis du tager hurtigt view ud over tingene, er der meget, som tyder på, at det er de sydeuropæiske lande, der begynder at åbne langsomt, men sikkert op,« siger Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri. Her ses billede fra stranden Les Teresitas på Tenerife. Den genåbnede mandag den 25. juli for de lokale. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP) Foto: DESIREE MARTIN

»Det er ikke kun, hvad der foregår i Danmark, der sætter gang i flyafgange. Vi er dybt afhængige af, at de andre lande også åbner for deres grænser og indrejseregler,« siger Michael Svane og fortsætter:

»Hvis du kaster et hurtigt blik ud over tingene, er der meget, som tyder på, at det er de sydeuropæiske lande, der begynder at åbne langsomt, men sikkert op.«

Men det betyder ikke, at danskerne straks kan få en charterrejse til disse lande.

»Et er rutefly, noget andet er charterfly. Vi kommer til at se en langsom og gradvis tilbagevenden, hvor tingene tager deres tid,« siger Michael Svane.

Savner du snart at kunne flyve på ferie igen?

Ligeledes har flyselskaber og eksperter ikke noget præcist bud på, hvornår flytrafikken bliver som før.

Michael Svane, hvornår forventes flytrafikken at nærme sig det normale fra før coronapandemien?

»Når vi kigger på tilbagevenden til fuldt flyprogram, så er buddet, at vi er henne i 2022 til 2023, før flyafgangene er i normal gænge. Det bud er baseret på udmeldinger fra forskellige flyselskaber som SAS, Lufthansa og British Airways.«

Hvad så med flypriserne?

Covid-19: En næsten mennesketom Københavns Lufthavn, fredag den 15 maj 2020. Normalt er der 83.000 rejsende igennem lufthavnen dagligt. I april er det faldet til færre end 900 dagligt. Der holder knap 100 fly langtidsparkereret i lufthavnen. 142 af de 146 butikker og serveringsteder i terminalerne er lukket. Med andre ord - næsten alle lufthavnens indtægter og forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger. Det betyder også, at en lang række virksomheder i om omkring lufthavnen er i alvorlig krise. Lufthavnen huser omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der beskæftiger cirka 22.000 medarbejdere. Det er med alt fra håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af de virksomheder har måttet afskedige medarbejdere - herunder flere handlingsselskaber og senest flyselskaberne SAS og Norwegian, der har afskediget flere end 2.000 medarbejdere. Lufthavnen er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod en milliard kroner i resten af året. Indtil videre har CPH kunnet undgå at afskedige medarbejdere. I stedet er der hjemsendt 2.200 ud af vores i alt 2.600 ansatte i en rotationsordning. Der er i gennemsnit 730 starter og landinger dagligt. I disse dage 20-25. Det er typisk til og fra Bornholm, Stockholm, Oslo, Frankfurt, Amsterdam og Doha (Qatar). (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Covid-19: En næsten mennesketom Københavns Lufthavn, fredag den 15 maj 2020. Normalt er der 83.000 rejsende igennem lufthavnen dagligt. I april er det faldet til færre end 900 dagligt. Der holder knap 100 fly langtidsparkereret i lufthavnen. 142 af de 146 butikker og serveringsteder i terminalerne er lukket. Med andre ord - næsten alle lufthavnens indtægter og forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger. Det betyder også, at en lang række virksomheder i om omkring lufthavnen er i alvorlig krise. Lufthavnen huser omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der beskæftiger cirka 22.000 medarbejdere. Det er med alt fra håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af de virksomheder har måttet afskedige medarbejdere - herunder flere handlingsselskaber og senest flyselskaberne SAS og Norwegian, der har afskediget flere end 2.000 medarbejdere. Lufthavnen er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod en milliard kroner i resten af året. Indtil videre har CPH kunnet undgå at afskedige medarbejdere. I stedet er der hjemsendt 2.200 ud af vores i alt 2.600 ansatte i en rotationsordning. Der er i gennemsnit 730 starter og landinger dagligt. I disse dage 20-25. Det er typisk til og fra Bornholm, Stockholm, Oslo, Frankfurt, Amsterdam og Doha (Qatar). (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Det er svært at svare på. Nogle vil nok gå efter at sælge billige flybilletter for at få flere med flyene. Andre vil gøre noget andet,« siger Michael Svane.

Seneste tal fra april viser da også, at der er sket et fald på 99 procent i antallet af flyrejsende til og fra Københavns Lufthavn.

I april 2019 rejste 2,5 mio. til og fra Danmarks største lufthavn, mens der i år kun var 25.936 rejsende i den samme måned. Og det tal bliver formentlig ikke bedre i maj.

»Nogle flyselskaber vil nok gå efter at løfte prisen for at få noget økonomi tilbage til branchen,« slutter Michael Svane.