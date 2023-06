Ud af det blå har den danske pumpekoncern Grundfos valgt at uddele 120 fyresedler blandt pumpegigantens cirka 4.000 danske medarbejdere.

Det sker ellers efter, at topchef Poul Due Jensen i marts kunne juble over et forrygende 2022 med rekordomsætning.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

»Det er en tilpasning i forhold til, hvordan markedet ser ud. Alle kan se, at markedet er på vej mod en afmatning,« siger pressechef Mads Klougart Jakobsen om fyringerne.

Men Grundfos's pressechef understreger, at fyringerne ikke er udløst på baggrund af specifikke problemer på markedet.

Derimod kan fyringerne forklares som et generelt modtræk i en tid, hvor tingene ikke kører helt som planlagt.

Alt dette kommer efter 2022, hvor man rekordomsatte for 33,3 milliarder, havde en indtjening på 3,1 milliard og et overskud efter skat på 2 milliarder.

Det fremgår af det senest offentliggjorte regnskab fra Grundfos.

Derfor kommer fyringssedlerne som en overraskelse for mange.

Men Mads Klougart Jakobsen forklarer, at man gør det nu, da man kan se en afmatning på markedet. Derfor kommer man det i forkøbet og kigger fortsat ind i 2023, hvor man forventer, at salget vil stige med 3-7 procent svarende til en fremgang på 1,0-2,3 milliarder kroner

De ramte medarbejdere bliver fritstillet fra Grundfos engang i august.

Pressechefen understreger derudover til Finans, at de 120 danske fyringer står alene. Der vil således ikke komme sideløbende fyringer på nogle af Grundfos' udenlandske fabrikker.