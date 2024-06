De kom kun til at køre på tværs af Danmark i lidt over et år.

Busserne fra fjernbusselskabet Fleet bliver nu kørt permanent i garage, da det ikke længere kan betale sig økonomisk at fragte danskere mellem landsdelene og de større byer.

Det skriver Børsen.

Fleet kaster dermed håndklædet i et marked, vor også Molislinjens Kombardo og Flixbus har hjemme.

Det er Vikingbus, der står bag Fleet.

Administrerende direktør, Thomas Wandahl, siger om lukningen i en pressemeddelelse:

»Kundepotentialet har ikke været stort nok på et marked med hård konkurrence fra andre aktører. Selvom kunderne i første omgang tog rigtig godt imod vores nye koncept, så må vi efter lidt mere end et år konstatere, at det ikke er muligt at drive Fleet med den lønsomhed, som vi ønskede at opnå.«

Alle chauffører, som har kørt busser for Fleet, bliver tilbudt job i Vikingbus.

Den sidste tur bliver kørt den 16. juni.

Har du billetter liggende til en tur efter den dato, vil man blive kontaktet af Vikingbus og få pengene refunderet.

Fleet kørte mellem 19 større byer i Danmark med cirka 160 ugentlige afgange.

Billigste billet kostede 79 kroner.