En fødevarekatastrofe er under optræk.

Det afslører satellitbilleder af Ukraine fra det franske selskab Kayrros. Ukraine er en af verdens største hvedeproducenter og eksportører af hvede.

Men krigen truer hvedeproduktionen. Årets høst ventes at blive hele 35 procent mindre end sidste år, skriver det franske medie France24.com.

Den voldsomme nedgang i produktionen skyldes blandt andet, at tilsåningen er gået i stå, fordi der mangler brændstof til landbrugsmaskiner.

Det er umuligt for de lokale landlænd at tilså deres marker i det østlige Ukraine, hvor ukrainerne forsvarer sig mod den russiske invasion. Foto: SERHII NUZHNENKO

Samtidig bliver de ukrainske landmænd forhindret i deres arbejde af bombardementer og af ueksploderet ammunition på markerne.

Ukraine forventes ifølge Kayrros at kunne producere omkring 21 millioner tons hvede i år. Det er 12 millioner tons færre end i 2021.

Ukraine omtales ikke uden grund som Europas kornkammer.

Sidste år stod Ukraine for 12 procent af verdens hvedeproduktion, og det kan få katastrofale følger i en række lande, at Ruslands invasion af Ukraine har gjort det umuligt at opretholde den normale produktion.

Mere end 50 lande er afhængige af hvede fra Ukraine og Rusland, og det er især fattige lande i Nordafrika, Asien og Mellemøsten, der vil blive ramt af stigende priser og mangel på hvede, skriver Finans.dk.

FNs fødevare- og landbrugsorganisation har tidligere været ude at advare mod, at krigen i Ukraine oven på covid-19-krisen kan ende i en kritisk situation, hvor flere vil sulte.