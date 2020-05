»Det er komplet latterligt og absurd. Jeg ved ikke, om man skal græde eller grine.«

Sådan lyder det nu fra ekspolitikeren Tommy Kamp, der sammen med tidligere næstformand i Socialdemokratiet Henrik Sass Larsen bliver svinet til i ny bog.

Helt konkret er det den tidligere Bandidos-rocker Torben Ohlsen Jensen alias Suzuki-Torben, der 15. maj udkommer med en biografi.

Tilbage i 2011 kunne B.T. bringe et billede af Suzuki-Torben sidde sammen med Henrik Sass Larsen og Tommy Kamp på Hugos Vinkælder i Køge.

14. juli 2011 kunne B.T. afsløre et billede, som viste, at den daværende næstformand i Socialdemokratiet, Henrik Sass Larsen, og byrådsmedlemmet Tommy Kamp mødtes med Bandidos-rockeren Torben Ohlsen Jensen i maj 2011 på Hugos Kælder i Køge.

Og det var netop kontakten mellem Henrik Sass Larsen og Suzuki-Torben, der gjorde, at Sass ikke kunne blive minister, da Helle Thorning-Schmidt i 2011 vandt valget.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) havde dengang overvågning af Suzuki-Torben, hvilket fik konsekvenser for Sass Larsen.

PET noterede nemlig, at Sass Larsen og Suzuki-Torben havde sms-korrespondance.

Derfor kunne han ikke sikkerhedsgodkendes som minister lige efter valget.

Her er SMS'er mellem Henrik Sass Larsen og Suzuki-Torben Den 21. maj 2011 tikkede en sms ind på telefonen hos Henrik Sass Larsen. Beskeden er fra Bandidos-rockeren Suzuki-Torben og har disse ord: »Hej Sass .. Talte med XX senere... Bad ham lukke røven... De skal bare skrubbe af... Husk Sass. Vi er de stærkeste ....« Den 23. maj sendte Henrik Sass Larsen en sms retur. Han skriver dette: »Hey. Skal hilse fra XX. Vi sidder i Køge og nyder det. Alt godt. Sass.« Sms'erne kom til at indgå i et notat hos Politiets Efterretningstjeneste og kostede Sass muligheden for efter folketingsvalget at blive udnævnt til finansminister.

Hvad har Suzuki-Torben så at fortælle i sin kommende biografi?

Han fortæller, at den kontroversielle sag ikke kun havde betydning for Henrik Sass Larsen, der da også i 2013 blev udnævnt som erhvervs- og vækstminister.

I et interview i Sjællandske Medier om sin kommende bog slår Suzuki-Torben fast, at han fungerede som bodyguard for Henrik Sass Larsen.

Det gjorde han i et håb om, at Henrik Sass Larsen som kommende minister kunne hjælpe ham med en faderskabssag, så han kunne få lov at se sin yngste søn.

Tidligere næstformand for Socialdemokratiet og erhvervsminister Henrik Sass Larsen. I september sidste år blev han direktør for DVCA, brancheforening for venture- og kapitalfonde samt business angels.

Suzuki-Torben mener, at grunden til, at han stadig ikke ses med sin yngste søn, skyldes den sag.

»Sass Larsen kravlede jo baglæns for at redde sin egen røv i stedet for at sige, at vi har en borger, der er blevet behandlet mistænkeligt. Han er et skvat, et lille, stakkels skvat,« siger Suzuki-Torben til Sjællandske Medier.

Tommy Kamp er harm over ordene fra Suzuki-Torben.

»Det er noget vrøvl, der kommer fra ham. At kalde Henrik Sass Larsen for et skvat er langt ude. Det er transformeret rundt i hans hoved, når han siger, han var bodyguard for Henrik Sass Larsen,« siger Tommy Kamp, der søndag aften fik opkald fra Suzuki-Torben.

Tommy Kamp er tidligere formand for Socialdemokratiet i Køge. Han stoppede i april 2011 efter en række historier i B.T.

»Det er første gang i lang tid, jeg har hørt fra ham. Men jeg har ikke besvaret opkaldet,« siger Tommy Kamp

Han erkender, at det faktisk var ham, der i sin tid skaffede kontakt mellem Henrik Sass Larsen og Suzuki-Torben.

»Kontakten mellem dem er i princippet min skyld. Jeg siger til ham (Suzuki-Torben, red.), at Henrik skal høre om hans sag om samvær med sin søn,« siger Tommy Kamp.

Om mødet i maj 2011 mellem Suzuki-Torben og Henrik Sass Larsen har Tommy Kamp denne udmelding:

Her ses Henrik Sass Larsen på vej ned i Hugos Vinkælder den 1. maj 2017 for at holde tale. Det vil sige, seks år efter billedet af ham, Tommy Kamp og Suzuki-Torben blev taget.

»Jeg snakkede i telefon med Torben, 20 minutter før han kom op i Hugos Vinkælder,« siger Tommy Kamp, der ikke husker den præcise ordlyd af samtalen.

Kunne han ikke tro, det var som bodyguard, han skulle komme forbi?

»Der er meget, han sikkert har troet, men jeg har aldrig betragtet, at jeg var i fare den aften,« siger Tommy Kamp.

Suzuki-Torben, hvad siger du til, at Tommy Kamp kalder dine oplysninger for latterlige og absurde?

Her ses billede af Suzuki-Torben, der har skrevet sms med tidligere S-politiker Henrik Sass Larsen og i 2011 mødtes på Hugos Vinkælder med både Sass Larsen og Tommy Kamp.

»Der er ikke nogen, der skal sige, at det er latterligt. Jeg blev kaldt ned den aften, fordi jeg tidligere har været bodyguard for andre,« siger Suzuki-Torben.

Men Tommy Kamp siger, du ikke var bodyguard?

»Hvad? Jamen, det var jeg da. Det er sandheden, og der er ikke grund til at rode mere i det,« siger han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen.