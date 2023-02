Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sasha Mia Karslund husker stadig alle detaljerne, som var det i går.

Hun husker råbet oppe fra etagen over: »Der er en, der skyder«. Hun husker, hvordan hun straks skrev 'jeg elsker dig' til sine to forældre. Og hun husker, hvordan hun beredte sig på at dø i det lille lagerrum.

Sasha Mia Karslund var nemlig på arbejde i butikken Helsemin i Field's, da en psykisk syg mand pludselig skød omkring sig, dræbte tre uskyldige mennesker og sårede flere.

Oplevelsen har haft store psykiske konsekvenser for Sasha, og det er hun bestemt ikke været ene om at opleve.

B.T. kan nemlig på baggrund af en aktindsigt fra Arbejdstilsynet fortælle, at der i alt er blevet indberettet 128 arbejdsskader i forbindelse med Field's-skyderiet.

Sasha er én af dem, og efter skyderiet var hun også sygemeldt fra Helsemin i næsten tre måneder.

»Jeg troede jo, at jeg skulle dø den dag, og siden har jeg kæmpet meget. Jeg har kæmpet med høje lyde, frygt og en masse mareridt. Den første tid have jeg hver dag mareridt om skyderiet, hvor jeg skulle finde nye flugtveje,« fortæller Sasha Mia Karslund til B.T.

I dag husker hun minutiøst, hvad der skete på hendes vagt den 3. juli 2022.

Alt var ellers normalt, indtil en kvinde fra etagen over Helsemin råbte »der er en, der skyder«.

Et splitsekund efter lød der flere skud, og så blev Sashas butik nærmest stormet af kunder på flugt.

Den 18-årige butiksansatte endte med at gemme sig i et lille lagerlokale med en datter og hendes barn.

Deres sikkerhed var dog mildest talt mangelfuld.

»Lagerrummet er ligesom et slags indhak i butikken, så der var ikke nogen dør. Vi kunne høre skud, smadret glas og gerningsmanden, der virkede til at lede efter nogen. Så jeg var ret overbevist om, at jeg skulle dø,« fortæller Sasha.

Men Sasha græd ikke. Hun var rolig. Eller nok nærmere i chok.

Hun fik skrevet, at hun elskede sine forældre, og så sad hun ellers og spekulerede på, hvordan hun helst ville ligge, hvis gerningsmanden kom og skød hende.

Politifolk og ambulancer på plads foran storcenteret Field's på Amager, hvor et voldsomt skyderi fandt sted i sommer. Mange mennesker formåede at flygte fra stedet, mens andre fandt vej til butikkers baglokaler for at komme i sikkerhed. Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Vis mere Politifolk og ambulancer på plads foran storcenteret Field's på Amager, hvor et voldsomt skyderi fandt sted i sommer. Mange mennesker formåede at flygte fra stedet, mens andre fandt vej til butikkers baglokaler for at komme i sikkerhed. Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Hvordan hendes chancer for overlevelsen ville være bedst.

Og heldigvis overlevede Sasha, der var en af de sidste til at blive evakueret fra storcentret.

Arbejdstilsynet har efter B.T.'s ønske lavet en mere detaljeret gennemgang af de 128 anmeldte arbejdsskader, hvor Sasha altså er én af dem.

Den viser, at 81 af dem er butiksansatte. 17 er i kategorien 'politi, beredskab og fængsler', mens otte af dem beskrives som 'engros'.

Er du en af de 128, eller er du på anden måde påvirket af skyderiet i Field's? Så vil B.T. gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

Dernæst følger en lang række andre brancher, hvor Arbejdstilsynet af hensyn til anonymisering kun skriver, at der er mellem én og fem indberettede arbejdsskader.

Aldersmæssigt viser Arbejdstilsynets gennemgang, at lidt mere end halvdelen af arbejdsskaderne – i alt 65 tilfælde – knytter sig til aldersgruppen 18 til 24 år.

25 til 29 år er med 21 tilfælde den aldersgruppe, der har indberettet næstflest arbejdsskader.

111 ud af 128 arbejdsskader er ifølge Arbejdstilsynet kategoriseret med skademåden 'psykisk overbelastning af kroppen, psykisk chok'.

Og det er ikke er et tal, der overrasker professor i klinisk psykolog ved Syddansk Universitet, Ask Elklit:

»Tallet overrasker mig ikke, for det var et meget voldsomt forløb, hvor folk potentielt har frygtet at dø. Det sætter dybe spor,« siger professoren og uddyber:

»Jeg har selv undersøgt skuddrabene på Aarhus Universitet, og der kunne vi se, hvor mange mennesker der blev påvirkede af det. Det var også dem, der sad på kontorerne og i klasselokalerne og frygtede for deres liv. Ligesom dem, der har siddet i butikkerne i Field's.«

Ask Elklit understreger i den forbindelse vigtigheden i, at man sørger for at søge hjælp, når man oplever symptomer.

»Det er sådan med ptsd, at man sagtens kan komme op på hesten efter den traumatiske hændelse, men en eller anden dag kan det ramme, så det er vigtigt, at man får indberettet skaderne nu. Og hvis man mærker nogen symptomer, skal man opsøge en psykolog. Det er vigtigt,« siger Ask Elklit.