»I mandags var det tredje gang, hun havde første skoledag i 1. klasse. Og nu skal hun så hjem igen.«

Sådan fortæller den 37-årige mor Sascha Gram om hendes syvårige datter, der går på Ishøj Skole og nu skal hjem igen efter kun fem dage tilbage med klassekammeraterne.

»Hun kan ikke forstå det. Hun kommer heller ikke til at forstå, at børn i andre kommuner gerne må tage i skole,« siger Sascha Gram.

Fredag fortalte sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at alle folkeskoler i Ishøj Kommune tvinges til at lukke ned igen på grund af stigende smitte i kommunen.

Sascha Grams syvårige datter er atter sendt hjem fra skole. Det kan hun ikke forstå, fortæller moren.

En melding, der altså kommer blot fem dage efter, at de små elever fra 0. til 4. klasse var kommet tilbage i skoleklasserne.

Og det var også en hård besked for Sascha Grams datter, der var ovenud lykkelig i begyndelsen af ugen, da hun igen fik lov til at se sine venner og sin lærer.

»Det var meget rørende i mandags, da deres klasselærer stod klar, og de alle sammen løb hende lige i armene,« siger moren og fortsætter:

»De har brug for den fysiske kontakt i den her tid. Det er svært at forstå i sådan en alder, at nu må de ikke det igen.«

Jeg synes ikke, at det er fair. Nu var jeg oppe for at hente en pakke i Bilka forleden, og der er proppet med mennesker, der ikke overholder restriktionerne Sascha Gram, mor til 1. klasseelev

Den fysiske kontakt, som nu igen bliver erstattet af et pseudofællesskab online, mener moren nemlig er uerstattelig.

»Det er en vigtig tid at gå skole. Det er i de små klasser, de danner det fundamentale læringsgrundlag og sociale kodekser. Det er deres sociale trivsel, der er på spil her,« siger hun.

Sascha Gram er enig i, at det er bekymrende med de høje smittetal i Ishøj Kommune, men hun mener, at det er en underlig prioritering at lukke de yngre klasser ned, da det sandsynligvis ikke er her, der sker den største smittespredning.

»Jeg synes ikke, at det er fair. Nu var jeg oppe for at hente en pakke i Bilka forleden, og der er proppet med mennesker, der ikke overholder restriktionerne,« siger hun.

Sascha Gram måtte fortælle sin datter, at hun efter kun fem dage tilbage i skole igen skal blive hjemme det næste stykke tid

Henrik Langer Carlsen, der er skoleleder på Ådalens Privatskole i Ishøj, har ikke fået nogen officiel melding om, at de skal lukke. Han har kun kunnet læse sig frem til det gennem medierne.

»Jeg var lige ved at få kaffen galt i halsen, da jeg hørte, at det var os, der skulle lukke ned igen,« siger Henrik Langer Carlsen og fortsætter:

»Måske skulle man have tænkt på det fra start. Det er et hårdt slag for børnene, når de lige har fået lov til at komme tilbage. Børn har ikke det samme ræsonnement. De savner deres venner, skole og lærere.«

Skolelederen har haft den samme tanke som den 37-årige mor Sascha Gram. Nemlig om, hvorvidt det er de yngre klasser, der giver mest mening at lukke ned for.

Region Hovedstaden åbner nyt COVID-19 vaccinationscenter i Idræts & Fritidscenter Vejledalen i Ishøj, tirsdag den 9. februar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har svært ved at se, at det lige er 0. - 4. klasseelever, der spreder mest smitte, men jeg er jo heller ikke læge,« siger han.

Det var mere brede smil end noget andet, der smittede i mandags, da de yngste elever blev genforenet med hinanden og deres lærere.

»Jeg ked af det på specielt børnenes vegne og håber, vi kan holde kontakten ved lige. Vi må gøre os umage med at være ekstra omsorgsfulde over for børnene,« siger skolelederen.

På trods af, at Ishøj Kommune tvinges til yderligere nedlukning, har Magnus Heunicke (S) været ude at sige, at der lige nu bliver regnet på effekten af eventuelle regionale genåbninger.

Torsdag var 15 kommuner under grænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket ses som det laveste bekymringsniveau.

Både Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark har smitte under 50 per 100.000.

Dog skaber de nye, mere smitsomme mutationer stor bekymring, hvilket betyder, at alle fem regioner er på det højeste trusselsniveau.