Ledelsen i SAS svarer igen på strejkevarsel fra 1.000 SAS-piloter ved at varsle lockout af både piloter og kabinepersonale.

Det skriver TV 2.

Tidligere fredag kom det frem, at SAS har varslet lockout af de svenske piloter, men nu bekræfter luftfartsselskabet, at også de danske piloter er blevet sendt lockoutvarsel.

Udover piloterne er imidlertid også det danske kabinepersonale hos SAS varslet om lockout.

Den lockout kan dog tidligst realiseres 14 dage senere – og det er fra 8. juli.

Når SAS-ledelsen skrider til denne optrapning, som også involverer kabinepersonalet, skyldes det ifølge ekspert et ønske om at minimere et eventuelt tab på en pilotstrejke.

»Hvis flyene ikke kan komme i luften, så har SAS brug for alt, hvad der overhovedet findes af muligheder for, at underskuddet bliver så småt som muligt. Hvis man skal betale kabinepersonalet, uden at flyene kan flyve, fordi piloterne strejker, så vil man bare gøre hullet i kassen endnu større,« siger Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef i Sydbank og luftfartsanalytiker, til TV 2.

Jacob Pederen har tidligere vurderet, at en strejke, som står til at begynde 29. juni, vil betyde risiko for, at hver anden SAS-afgang kan blive aflyst, mens den står på.