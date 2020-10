Har du stadig ikke fået dine penge retur for din aflyste rejse med SAS?

Så kan du fortsat komme til at vente i noget tid, før du ser dine penge igen.

Det skriver DR.

Mediet har fået aktindsigt i et brev sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i slutningen af september, hvos SAS skriver, at de mange henvendelser om krav om refusioner fortsat vokser, samt at alle passagerer formentlig først får deres penge i slutningen af januar næste år.

»Pr. 1. september 2020 havde SAS globalt samlet set refusionskrav fra 808.771 passagerer til behandling, herunder passagerer som har haft afgang fra en dansk lufthavn. SAS estimerer, at disse krav vil være afviklet senest ultimo januar 2021,« skriver SAS i brevet.

EU's regler er ellers således, at passagerer har ret til refusion af deres penge for aflyste afgange inden for syv dage.

I begyndelsen af oktober fik flyselskaberne ellers en deadline for, hvornår kravene til passagerer skulle være behandlet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det skal ske senest den 15. november, ellers truer styrelsen med at politianmelde flyselskaberne, skriver DR.

I et skriftligt svar til mediet skriver pressechef i SAS, Sille Bech-Hansen, at hun har forståelse for, at kunderne er utålmodige, og de arbejder på at sikre, at kunderne får deres penge tilbage hurtigst muligt.

Hun gør det dog klart, at der ikke er noget tidsestimat for, hvornår alle har fået deres penge tilbage.