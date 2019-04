Et passagerfly fra SAS endte i den forkerte italienske by, da ruten ikke fandtes i systemet.

Selv om der stod Firenze på flybilletterne, endte et passagerfly med kurs mod Italien torsdag eftermiddag i Bologna, der ligger omkring 100 kilometer væk.

For da flyet skulle lette fra København, manglede destinationen i systemerne. Det oplyser Freja Annamatz fra SAS' svenske presseafdeling. Men det fik ikke selskabet til at aflyse turen.

- Da personalet ville slå Firenze op som destination, fandtes oplysningerne ikke. Derfor besluttede de at flyve til en anden lufthavn tæt på målet, siger hun.

Det var ikke fordi, personalet ikke kunne finde Firenze på et kort, påpeger Freja Annamatz.

- Der var ingen rutebeskrivelse og ingen landingstilladelse, og når det ikke er kodet ind i systemet, er det ikke muligt bare at flyve til en destination.

- Sikkerheden er altid vores højeste prioritet, og derfor blev det besluttet at flyve til Bolonga i stedet for at aflyse flyet, for at få passagererne frem hurtigst muligt, siger hun.

Ifølge presseafdelingen er det formentlig et menneskelig fejl, der ligger bag den uheldige episode.

Passagererne blev oplyst om ændringen i rejseplanerne, da de var om bord på flyet. De er efter landingen i Bologna blevet transporteret til Firenze i busser.

Flyet landede ud på eftermiddagen, og her havde den svenske avis Expressen lejlighed til at tale med en af passagererne.

- Vi er lige landet, og det er fyldt med forvirrede mennesker, som har booket hotel i en anden by, sagde passageren.

/ritzau/