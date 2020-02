Forsinkelser påvirker passagerne i Københavns lufthavn.

Onsdag morgen blev Københavns Lufthavn ramt af en strejke blandt medarbejderne i security, og det betyder, at rejsende fra lufthavnen misser deres fly.

Fungerende pressechef ved SAS, Kristian de Place Gamborg Hansen, fortæller nemlig, at strejken har betydet så store forsinkelser, at de ikke kan holde på flyene, så alle kan nå med ombord.

»CPH har igen åbnet for security, men med nedsat kapacitet. Det betyder, at der er risiko for, at passagerer ikke når deres fly,« siger han.

De passagerer, der ikke når deres fly, ombookes til andre afgange.

»Hos SAS gør vi alt, vi kan, for at løse de problemer, det medfører, men da vi ikke kan vente på passagerer, der ikke når til gaten i tide, betyder det, at vi flyver de berørte flyafgange med de passagerer, der når frem. Dem, der ikke når deres fly, vil vi ombooke til andre afgange,« siger Kristian Hansen og uddyber, hvorfor SAS ikke kan vente på alle de passagerer, der er forsinket på grund af strejken.

»Vi kommer til at flyve med forsinkelser, og vi venter i det omfang, vi kan, men vi kan ikke vente uendeligt. Vi er afhængige af at nå vores slottider, så flytrafikken kan hænge sammen«.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes ifølge faglig sekretær Ulla Thygesen fra Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening, at 12 ansatte er blevet fyret »på usagligt grundlag«. Det fortæller hun til Ritzau.

Der er massiv kø foran security i Københavns Lufthavn onsdag morgen. Medarbejderne i sikkerhedskontrollen har nedlagt arbejdet. Foto: Joacim Lydén Vis mere Der er massiv kø foran security i Københavns Lufthavn onsdag morgen. Medarbejderne i sikkerhedskontrollen har nedlagt arbejdet. Foto: Joacim Lydén

»Man har valgt at opsige 12 medarbejdere med 20-30 års anciennitet og få år tilbage på arbejdsmarkedet for efterfølgende at ansætte nye medarbejdere i deres stillinger,« siger hun.

Flere passagerer fortæller til B.T., at de er strandet ved indgangen til security, hvor der er proppet med mennesker.

De passagerer, der er kommet gennem security, men som skal med afgange til eksempelvis USA, hvor man skal sikkerhedstjekkes ved gaten, er ligeledes strandet.

Der er endnu ingen tidshorisont på, hvornår security--tjekkene kan genoptages på fuld styrke. Der er pt. syv spor åbne, normalt ville der være 16 spor åbne på nuværende tidspunkt, lyder det på lufthavnens hjemmeside.