Sommerferien står for døren. Flere og flere lande bliver grønne, og danskerne er igen begyndt at tage på ferie til udlandet i stor stil.

Men når du står i lufthavnen, risikerer du at få en kedelig overraskelse.

Rejser du med SAS, kommer du ikke ombord på flyet, medmindre du er iført et medicinsk mundbind.

Flyselskabet tillader ikke længere stofmundbind, visirer eller hjemmelavede mundbind – til stor overraskelse for flere rejsende.

»Jeg har fløjet med stofmundbind på omkring 50 flyvninger det sidste års tid, uden at det har ført til nogen bemærkninger fra SAS. Godt at høre om ændringen, men synd, at SAS ikke selv har kommunikeret om ændringen, da det er ærgerligt pludselig at stå der uden godkendt mundbind,« skriver en flypassager i Facebook-gruppen Frequent Traveler Norge ifølge Dagbladet.

Skal du ud på en længere flyvetur, har SAS endnu en anbefaling til dig.

'SAS anbefaler, at passagerer medbringer flere mundbind for at kunne ændre masken under længere flyvninger, da et mundbind kun fungerer i fire timer. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at du måske skal bruge mundbind på din destination,' skriver SAS på sin hjemmeside.

Kravet om, at alle passagerer skal bære medicinsk engangsmundbind, trådte ifølge Dagbladet i kraft 21. juni.

På sin hjemmeside understreger SAS, hvilke typer mundbind der er godkendt – og hvilke der ikke er.

'Du skal medbringe dit eget mundbind, som dækker både næse og mund. SAS accepterer engangsmundbind, der er fremstillet og beregnet til medicinsk brug. Hjemmelavede mundbind eller mundbind af stof er ikke tilladt. Ansigtsmasker, der er tilladt ombord, inkluderer engangsmasker som FFP2, KN95, N95 standarder eller medicinske masker såsom IIR eller lignende. Beskyttelse lavet af stof, visir eller beskyttelse med ventilationsventiler er ikke tilladt ombord,' skriver luftfartsselskabet.

Alle SAS-passagerer over seks år skal bære mundbind, som dækker både næse og mund, under hele flyveturen. Kun når du spiser eller drikker, må du midlertidigt lade mundbindet falde.