Mandag formiddag sender SAS forventningsfulde feriegæster og forretningsrejsende til både Los Angeles, Hamburg og Warszawa, og det går lige med nød og næppe.

For selvsamme morgen har bagagemedarbejderne meddelt, at de fortsætter deres strejke og ikke har tænkt sig at genoptage arbejdet.

Men det skal så vidt muligt ikke gå ud over de rejsende, og SAS har måttet ty til alternative arbejdskræfter:

»Vi gør brug af administrativt personale og har indkaldt ledelsen, vi får hjælp fra Stockholm og Norge. Så det er folk, der har andre job i organisationen, der står dernede og håndterer bagagen nu, og de slider virkelig,« siger Alexandre Lindgren, pressechef i SAS Danmark, til B.T.

På grund af den uundværlige hjælp, er der lige nu kun 30 til 40 minutters forsinkelser på flyene, og ved SAS Service Point i Ternimal 3 er der ro på.

De lange køer af utilfredse gæster, der vælter over hinandens bagage, er sluppet op, og køen til bagageindlevering glider mere eller mindre som normalt.

Det er dog langtfra tilfredsstillende for SAS, mener Alexandra Lindgren.

»Det er ikke en holdbar situation. Det kan vi ikke fortsætte med ret længe.«

SAS' bagagemedarbejdere har strejken siden lørdag morgen, da de er utilfredse med skæve arbejdstider og lav løn.

Men strejken er overenskomststridig og derfor ulovlig, og derfor måtte arbejdsretten søndag gå ind i sagen. Det endte med, at de pålagde bagagemedarbejderne at genoptage arbejdet mandag morgen.

Men det skete som bekendt ikke. Og derfor er der møde i Arbejdsretten senere i dag.

Løsningen på konflikten virker derfor umiddelbart ikke inden for rækkevidde på nuværende tidspunkt. For ifølge Alexandra Lindgren kræver det, at bagagemedarbejderne genoptager arbejdet.

»De må gå tilbage til deres arbejde, så vi kan føre en dialog. Det kan vi ikke, så længe de fører en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.«

Hvordan det helt konkret skal ske, når bagagemedarbejderne netop ikke vil tilbage i arbejdet, er dog uvist.

»Det må I spørge dem om,« lyder det fra pressechefen. Hun understreger dog over for B.T., at de er meget kede af situationen.

»Vi finder det meget beklageligt og alvorligt. Specielt for dem, der nu står og skal på vinterferie. De har længtes efter ferie i lang tid, og vi har længtes efter at komme på vingerne. Og så stiller de os i den her situation, det er meget beklageligt.«