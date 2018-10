Et SAS-fly på vej til Shanghai måtte lørdag aften vende om og sikkerhedslande i Københavns Lufthavn.

»Der var et fald i kabinetrykket, som gjorde, at piloten vendte flyet over Gotland i Østersøen og returnerede til København,« oplyser pressemedarbejder hos SAS, Randi Baasch, til B.T.

I den situation tager man ingen chancer, og flyet landede derfor igen i Kastrup omkring klokken 21.15. Det havde 247 passagerer ombord. De må nu tilbringe natten på hoteller i København på SAS' regning - eller tage hjem og vente på nyt om næste afgang.

»Vi har netop fået at vide, at flyet ikke kommer afsted i aften. Det skyldes dog ikke teknik, men at kabinepersonalet har været så længe på arbejde, at de ikke kan gennemføre flyvningen,« siger Randi Baasch.

SAS er nu ved at finde ud af, hvordan passagerene kan komme til Kina.

»Vi er ved at se på, hvordan de skal ombookes. Vi har nogle muligheder via Star Alliance (luftfartsssamarbejde, som SAS deltager i, red.),« siger Randi Baasch.

Det er endnu uvist, hvad der var skyld i det faldende kabinetryk, men ifølge Randi Baasch kan der være tale om en defekt ventil. Grundet flyets forholdsvist lave flyvehøjde blev iltmaskerne ikke udløst, og sikkerhedslandningen forløb derfor forholdsvist udramatisk.

Returflyet fra Shanghai er også aflyst, men SAS venter ikke, at sikkerhedslandingen får yderligere konsekvenser for de rejsende.