Et SAS-fly, der tidligere på dagen fløj fra Paris med landing i København, er vendt om under flyvningen.

Det skriver NRK.

Det var på grænsen mellem Frankrig og Belgien, at flyet måtte vende om. Klokken 21.14 landede det således igen i Charles de Gaulle-lufthavnen i Paris.

Københavns Lufthavn bekræfter sagen over for B.T. og siger, at flyet blev ramt af tekniske udfordringer.

Der var dog ingen fare undervejs, bliver det understreget.

»Det er normal procedure, at man vender om, når der er tekniske udfordringer,« lyder det fra lufthavnens pressevagt.

Hvad de tekniske udfordringer dækker over, kunne pressemedarbejderen ikke oplyse.

Ifølge NRK er der tale om et Embraer E195LR-fly, som har plads til godt 100 passagerer.

Det blev leveret til SAS for godt en uge siden, hvorefter det har landet i Norge flere gange.