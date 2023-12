Det skulle slet ikke til Danmark.

Men et SAS-fly fra Malaga til Stockholm sikkerhedslande i nat i København.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Det var hverken turbulens, problemer med flyveren eller lignende, som var skyld i sikkerhedslandingen.

I stedet fik flere passagerer og besætningsmedlemmer pludselig kvalme, og ingen forstod hvorfor.

»Så besluttede de sig for at lande i København for en sikkerheds skyld, fordi de ikke turde tage en chance og fortsætte, hvis der var noget i flyet eller hvad det nu var,« siger Irena Busic, pressechef i SAS.

Landingen gik godt og foregik udramatisk. Omkring 140 personer var om bord på flyet. Passagererne er på hotel og flyver til Stockholm på søndag.

Flyet skal nu undersøges for at kunne lette igen.

»Det vil blive undersøgt af teknikere for at finde ud af, om der var noget i flyet, der forårsagede dette, eller om det var en tilfældighed,« siger hun.