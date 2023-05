Dagligt flyver det fælles nordiske luftfartsselskab SAS en rute fra Newark nær New York til København.

Afgangen søndag 28. maj blev dog en smule mere dramatisk end normalt.

Det skyldes, at en passager ombord fik det dårligt.

Det bekræfter SAS over for B.T. mandag.

»Af medicinske årsager måtte flyet fra New York til København mellemlande på Island. Der var flyet omkring en time, inden det fløj videre mod København,« oplyser Alexandra Lindgren Kaoukji, head of media relation, til B.T.

Der var tale om, at en enkelt passager fik det dårligt. Og det betød, at SAS-afgangen SK910 midt over Atlanten måtte dreje mod nord og mellemlande på Island.

På Flightradar kan man se flyets afbrudte rute.

Alexandra Lindgren Kaoukji kan ikke gå i detaljer med, hvad der skete med den givne passager.

Men hun fortæller, at da flyet efter en times tid på islandsk jord lettede, var det med den passager, der havde fået det dårligt, med på vej mod Danmark.

»Passageren var med om bord, da flyet efter en time fløj mod København. Det var efter aftale med personalet på flyet og passagerens familie,« forklarer Alexandra Lindgren Kaoukji.

Da flyet ankom til København 08.22 – omkring en time senere en planlagt – var der derfor personale klar til at tage imod.

»Flyet og passageren blev mødt af relevant personale, da vi landede i København,« siger Alexandra Lindgren Kaoukji.