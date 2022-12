Lyt til artiklen

Flyselskabet SAS' øverste chef i Danmark, Simon Pauck, fratræder sin stilling øjeblikkeligt.

Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.

»De sidste tre år har krævet betydelige forandringer for alle i SAS, men jeg er overbevist om, at der nu venter en lysere fremtid forude. Tiden er dog inde til, at jeg overlader tøjlerne. SAS vil altid have en særlig plads i mit hjerte, og det har været en meget svær beslutning at tage,« siger Simon Pauck Hansen i meddelelsen.

Simon Pauck, der har været i SAS i 26 år, får også nogle pæne ord med på vejen fra sin arbejdsplads.

»Simon Pauck Hansen har ydet betydelige bidrag til SAS gennem hans mangeårige dedikerede tjeneste. Vi er meget kede af, at han har valgt at forlade SAS, og jeg vil gerne personligt takke Simon for vores tætte samarbejde og hans dedikation til selskabet i min tid som ceo,« siger Anko van der Werff, der er SAS President & ceo, i meddelelsen.

Meldingen om Simon Paucks fratrædelse kommer, mens SAS fortsat er i gang med store besparelser, der skal sikre selskabets overlevelse og gøre SAS konkurrencedygtigt i fremtiden.

Det er Mikael Wångdahl, som vil påtage sig fungerende Cheif Operation Officer.

Mikael Wångdahl kommer fra en stilling som vicepræsident i datterselskabet SAS Link og kommer med omfattende kendskab til luftfartssektoren.

Ifølge SAS er overdragelsen i proces og vil blive afsluttet i løbet af januar måned.