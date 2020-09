»Du går ned på halv løn fra på torsdag. Ellers bliver du fyret.«

Den brutale besked har flere hundrede danske SAS-ansatte netop modtaget.

I første omgang har omkring 350 piloter og ca. 550 kabineansatte fået besked på, at de fra 1. oktober vil blive sat ned i både løn og arbejdstid.

Nedsættelsen vil ligge på mellem 20 og 50 procent i løn og arbejdstid. Hvis medarbejderen ikke tager imod tilbuddet, vil det udløse en opsigelse.

SAS forbereder også at skrue ned for andre danske medarbejderes ansættelse på samme vis. Det vil så ramme eksempelvis danske ansatte i check-in, bagagehåndtering og administration.

Det sker med baggrund i den nyligt vedtagne trepartsaftale om en midlertidig arbejdsfordelingsordning, der frem til nytår giver coronaramte arbejdsgivere mulighed for at reducere lønudgifterne.

Og for SAS er situationen alvorlig, efter at passagertallet i august i år faldt med næsten 73 pct. i forhold til august sidste år.

»SAS befinder sig i sit livs sværeste krise. Vi gør lige nu alt, hvad vi kan for at tilpasse vores virksomhed den nye virkelighed, coronapandemien har skabt,« skriver Sille Beck-Hansen – fungerende pressechef for SAS i Danmark – i en mail til B.T.

»SAS er stadig hårdt ramt af produktionsnedgang og vil derfor benytte ordningen om arbejdsfordeling, da det er til stor gavn for virksomheden. Vi beklager dybt de konsekvenser, det har for vores ansatte,« tilføjer hun.

De berørte SAS-medarbejdere vil foreløbig blive sat ned i løn og arbejdstid for oktober måned. Hvis ordningen skal løbe længere, vil de få besked om det så hurtigt som muligt, lover SAS.

Hvis du er ansat i SAS og bliver ramt af arbejdsfordelingsordningen, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Hos Dansk Pilotforening udtrykker næstformand Søren Saysette-Rasmussen forståelse for, at SAS har været nødt til at reagere på den aktuelle krise, selv om omkring 130 danske piloter for nylig blev helt opsagt.

»Man behøver jo bare se op på himlen for at forstå, hvor få flyvninger der er i øjeblikket med alle rejserestriktionerne. Vi har hele tiden været interesseret i at finde nogle løsninger med SAS, hvor der samtidigt kunne bibeholdes så mange medarbejdere som muligt. Jeg har fortsat en tro på, at dette er muligt,« siger næstformanden i SAS-piloternes fagforening.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og professor ved Roskilde Universitet Bent Greve giver trepartsaftalen om den midlertidige arbejdsfordelingsordning de berørte ansatte en frist på 24 timer til at beslutte sig, hvis de bliver bedt om at gå ned i løn og arbejdstid.

»Virksomheden skal informere de ansatte og drøfte situationen. Der er informationspligt, men ikke inddragelsespligt. Mange arbejdsgiver vil dog ikke være interesseret i at have utilfredse ansatte, så derfor kan der være grund til at lytte til medarbejderne,« siger Bent Greve.

Berørte medarbejdere har ifølge ordningen adgang til en højere dagpengesats – fra ca. 19.000 kr. om måneden til 23.000 kr.

»Det har været vigtigt at sikre en højere dækning. Så konsekvensen af at gå ned i løn er der stadig, men man bliver ikke ramt så hårdt, som man ellers ville være blevet,« siger professoren.

»Jo højere løn man har, jo mindre dækning får man. Hvis man tjener 100.000 kroner om måneden og går ned på halv tid, vil det medføre en betydelig nedgang i disponibel indkomst,« tilføjer Bent Greve.

Hos 3F er omkring 310 medlemmer foreløbig rapporteret ind til A-kassen på den nye ordning, og hos HK er det aktuelle tal 104 medlemmer.