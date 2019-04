SAS kommer til at afvise alle krav om, at rejsende kan få erstatning fra selskabet i forbindelse med pilotstrejken.

Strejken er uden for flyselskabets kontrol. Det mener Ove Myrold, informationsdirektør i SAS, der udtaler sig til det norske netmedie flysmart24.no.

»Passagerer er ikke berettiget til kompensation, når forsinkelsen eller aflysningen skyldes strejke, da det er at betragte som en ekstraordinær omstændighed uden for flyselskabets faktiske kontrol,« siger han til mediet.

Selskaberne Flyforsinkelse og Flyhjælp, der begge arbejder med flypassagerers rettigheder, har dog sagt, at de mener, at kunderne har penge til gode.

De har begge henvist til en afgørelse fra EU-Domstolen fra april 2018.

Normalt har strejker ikke været omfattet af reglerne for kompensation, fordi de har været betragtet som usædvanlige begivenheder, men det billede ændrede afgørelsen på.

Ifølge EU-Domstolen var der ikke tale om en usædvanlig situation. De ansatte valgte at strejke ved at melde sig syge, efter at ledelsen havde varslet en omstrukturering af selskabet.

Domstolen lagde vægt på, at en omstrukturering er en del af at drive en virksomhed.

Derudover blev det påpeget, at strejken skyldtes interne forhold og var inden for flyselskabets kontrol. Derfor skulle passagererne have op til 600 euro (4500 kroner) i kompensation.

Domstolen har dog sagt, at det fremover vil være en vurdering fra sag til sag.

Hos Flyhjælp mener direktør Gustav Thybo, at begge de to forhold er opfyldt i SAS' tilfælde.

»Den her strejke er kommet som et resultat af forhandlinger om løn og arbejdstid mellem SAS som arbejdsgiver og piloterne som lønmodtagere. Det er et almindelig led i at drive en virksomhed.«

»Derudover mener vi, at det ligger inden for selskabets kontrol at håndtere den her situation, for det er SAS' ansatte. SAS havde mulighed for at undgå den her strejke gennem forhandling,« sagde Gustav Thybo til Ritzau fredag.

Ove Myrold fra SAS har dog fortalt, at rejsende stadig får hjælp på en række måder. Blandt andet med hotel og mad, hvis det bliver nødvendigt, mens man venter.

Det er piloterne i SAS, der strejker. Strejken skyldes, at piloterne og SAS ikke har kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.

Striden drejer sig kort fortalt om arbejdstid og løn.

Fredag blev 673 afgange aflyst, og det ramte 72.300 passagerer, mens der lørdag blev aflyst 329 fly, og 33.912 passagerer blev ramt.

Og søndag rammes 64.000 passagerer af flyaflysninger, da 587 flyafgange aflyses.

/ritzau/