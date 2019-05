Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

SAS aflyser over 700 flyafgange torsdag

SAS indstiller yderligere 429 flyafgange torsdag. Dermed løber det samlede antal aflyste afgange torsdag op i 709. Det oplyser SAS. Forhandlingerne med piloterne er fortsat i gang tidligt torsdag morgen.

Den norske forligsmand Mats Wilhelm Ruland holder sent onsdag aften endnu på parterne i SAS-konflikt, selv om de klokken 22 stadig stod langt fra hinanden. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Den norske forligsmand Mats Wilhelm Ruland holder sent onsdag aften endnu på parterne i SAS-konflikt, selv om de klokken 22 stadig stod langt fra hinanden. Foto: Pedersen, Terje

Protester mod Maduro fortsætter ufortrødent i Venezuela

Demonstrationerne mod præsident Nicolas Maduro fortsætter onsdag aften i Venezuela. Oppositionsleder Juan Guaidó har opfordret landets væbnede styrker til støtte ham i forsøget på at vælte Maduro. Militæret viser dog fortsat ingen tegn på at opgive støtten til Maduro.

Mæslinger sender 300 passagerer på krydstogtskib i karantæne

Op mod 300 passagerer og ansatte på et krydstogtskib i St. Lucia i Det Caribiske Hav er i karantæne på grund af et tilfælde af mæslinger på skibet. Det oplyser sundhedsmyndighederne i St. Lucia ifølge flere medier.

Mike Pompeo skal mødes med Samuelsen i Grønland

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lægger vejen forbi Nuuk den 9. maj. Her skal han blandt andet mødes med Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen, skriver mediet Sermitsiaq. Også udenrigsminister Anders Samuelsen deltager i mødet.

Det britiske parlament erklærer undtagelsestilstand for klimaet

Det britiske parlament har efter ugers omfattende klimademonstrationer i Storbritannien erklæret undtagelsestilstand for klimaet som det første parlament i verden. Oppositionspartiet Labour tager æren for erklæringen, der hovedsagelig er af symbolsk værdi.

En halv million bier er blevet brændt ihjel i USA

En halv million bier er blevet slået ihjel i USA efter en ildspåsættelse. Politiet leder nu efter de personer, der har sat ild til flere bistader i byen Alvin syd for Houston.

