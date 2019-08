I Facebook-gruppen 'Hækleklubben Exclusive STJERNERNE', der har over 7.000 medlemmer, bliver der delt oplysninger, billeder og advaret mod mænd.

B.T. har været i kontakt med flere, der mener, at det er ubehageligt at blive hængt ud i en hemmelig Facebook-gruppe. Det kan også være på kant med loven.

Men grundlægger Sarah Skovgaard mener ikke, at de hænger folk ud, når de lægger billeder op af unavngivne mænd på siden og søger information fra gruppens medlemmer.

»Vi advarer mod mænd, der ikke opfører sig ordentligt. Det er udelukkende for at prøve at hjælpe.«

Gruppen bliver ifølge hende brugt til at advare mod voldsmænd og svindlere.

»Når man terroriserer kvinder, og lovgivningen ikke er tilstrækkelig og ikke kan hjælpe pigerne, så hjælper vi,« siger hun.

Politiet gør ikke nok for voldsramte kvinder, fordi der er for højt en bevisbyrde, mener hun.

Sarah Skovgaard siger, at det ikke er for egen vindings skyld, at hun har lavet gruppen. Den blev lavet i en periode, hvor hun og en veninden kom ud af to dårlige forhold.

Kvinder, der søger information, skal forelægge dokumentation for, at fyren har gjort det ene eller det andet. Det kan være i form af screenshots af deres samtaler.

Vibeke Borberg, ph.d. med speciale i blandt andet informationsret, mener, at Facebook-grupper som Hækleklubben er problematiske, når der bliver delt billeder og informationer som måske/måske ikke er korrekte.

»Det er ikke mere en gråzone, end at man i udgangspunktet ikke kan gøre det,« siger Vibeke Borberg.

Reglerne for de sociale mediers verden er præcis de samme som i den virkelige verden. Man kan ikke bare ytre, at ens ekskæreste er pædofil eller voldsmand, medmindre der er klar dokumentation for det - eksempelvis en dom.

Her er reglerne i den hemmelige Facebook-gruppe. Vis mere Her er reglerne i den hemmelige Facebook-gruppe.

Hun anbefaler, at man går til myndighederne i stedet for at skrive i en Facebook-gruppe.

»I Danmark har vi et system, hvor der ikke er selvtægt. Meningen er, at man skal kontakte politiet. Vi ønsker ikke et system, hvor private render rundt og efterforsker og mistænkeliggøre andre mennesker.«

Når Sarah Skovgaard eller en af gruppens to andre administratorer får en henvendelse fra en mand, der føler sig uretmæssigt behandlet, agerer de også.

»Vi indrømmer blankt, at der kan ske fejl, men vi har været gode til at være ude at undskylde.«

»Vi kan ikke helgardere os mod, at vi ikke kommer til at få lagt en fyr op, som er reel og en god mand. Men så tager de også kontakt til os.«

Hvis man ikke kender nogen i gruppen, ved man jo ikke, at der er skrevet om en?

»Der er altid nogen, som har en bror, ven eller arbejdskollega til de her tøser, som vil dele ud af gruppen, hvis der er skrevet noget forkert,« siger hun.

Hun frygter i udgangspunktet ikke lovens lange arm og tager gerne bøden, hvis den skulle komme.

»Det burde man også stramme op på, men til glæde for min gruppe og jeg er vi heldige, at der ikke er hårdere straffe.«

Gruppen tilbyder også, at man kan søge efter en 'lokkedue', der kan teste ens udkårnes trofasthed på de sociale medier.

Det ville nogen måske mene var en lille ting i forhold til vold og svindel. Men det mener Sarah Skovgaard ikke.

Der er ifølge hende et behov for, at der kommer et fokus på, at verden er blevet så 'ulækkert et sted', hvor folk ikke respekterer ægteskabet og kærligheden.