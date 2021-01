Det lokale politi i irakisk Kurdistan vil ikke storme huset for at redde den 17-årige danske pige Sarah ud af familiens fangenskab.

Selvom det er farligt, skal hun selv prøve at løbe ud til redningsholdet. Her venter Nader Ashkani fra organisationen Ny Identitet for at hjælpe. Minutterne går, men hun er stadig ikke kommet ud. Pludselig råber nogen inde fra huset, og Sarah skriger af sine lungers fulde kraft.

»De holdt mig nede. De fangede mig. Hvad gør jeg? De kommer nu. Mine forældre. De har låst døren. De lukker mig ikke ud. Nader, de dræber mig,« skriver hun i hurtige, korte beskeder.

Nader ved, at hun er i livsfare, og løber med politiet ind i husets forhave, hvor han kan se ind ad vinduerne. Der sidder to-tre voksne oven på Sarah og forsøger at kvæle hende.

»Jeg kunne høre, at hun skreg. Det var dødsskrig, så hårene rejste sig.«

Det lykkes politiet den mandag i midten af december at redde den danskfødte pige fra Østjylland og køre hende i sikkerhed. I et lokale på politistationen i Dokuh taler Nader, som hjælper kvinder ud af social kontrol, for første gang med Sarah ansigt til ansigt. Hun sidder sammenkrøbet på en stol med hættetrøje over hovedet og nervøse hænder i skødet.

»Det var en skræmt, lille pige. Hun var tynd, bleg og bange,« fortæller Nader.

»Det var tydeligt, at hun har været udsat for nogle grimme ting.«

For 19 måneder siden blev Sarah bortført af sin forældre og sendt på genopdragelse i irakisk Kurdistan.

Sarah var i familiens øjne blevet 'for dansk', forklarer Nader, og i halvandet år har hun levet med vold og psykisk terror og frygtet for sit liv.

B.T. har over telefonen i adskillige måneder fulgt Sarah og senere Ny Identitets kamp for at redde hende ud af familiens kløer.

»Opgaven er løst, men alligevel ikke. Hun er stadig ikke i Danmark,« siger Nader.

Jeg har været inde over flere end hundrede æresrelaterede sager. Det her er den mest ekstreme af dem alle Nader Ashkani, Ny Identitet

De danske myndigheder har ikke hjulpet Sarah tilbage endnu, og i dag sidder hun i venteposition i irakisk Kurdistan, hvor familien kæmper for at få hende udleveret.

»Hver dag, hun ikke er hjemme, er hun i fare.«

Zakho, irakisk Kurdistan

Lidt over et halvt år tidligere, i sommeren 2020, ringer Sarah til mig fra taget af sine bedsteforældres hus nogle få kilometer fra grænsen mellem Irak og Tyrkiet.

»Det er normalt det eneste sted, jeg kan sidde uden at blive hørt,« siger hun.

Det er første gang, at vi taler sammen, men familien kan stadig holde øje med hende. Hun sender et billede af et overvågningskamera.

»Der er et lige bag mig. Jeg føler mig altid overvåget,« siger hun.

På det tidspunkt har Sarahs hverdag med skole, veninder og fester i Danmark været erstattet med tvungen isolation og strenge regler i irakisk Kurdistan i næsten et år.

»Som pige skal jeg gå i acceptabelt tøj. Min bror må godt gå ud af huset, men jeg må ikke gå nogen steder alene. Jeg må ikke engang sidde ved fordøren.«

Sarah er lige så dansk, som jeg er. Hun har altid levet præcis som os andre Lærke-Cecilie Norman Svendsen, veninde.

Den eneste livline til Danmark er den ustabile internetforbindelse, som hun bruger til at fortælle sin historie.

I sommeren 2019 bor 16-årige Sarah på et døgntilbud for børn, fordi hun er tvangsfjernet fra sine forældre. Hun går i skole, ser sine venner og drømmer om at blive jordemoder. Selv beskriver hun det som et typisk liv for en på sin alder. Det samme gør hendes tætte veninde, 19-årige Lærke-Cecilie Norman Svendsen.

»Hun drak alkohol og skrev med drenge, som teenagepiger gør. Sarah er lige så dansk, som jeg er. Hun har altid levet præcis som os andre,« fortæller hun.

Men det er formodentlig også en del af problemet for Sarahs forældre.

Den sommer vil hendes far gerne have hende med til irakisk Kurdistan for at besøge bedsteforældrene, som ifølge ham er blevet meget syge. Men døgntilbuddet, hvor Sarah er anbragt, giver hende ikke lov til at rejse. Det gør Sarah dog alligevel.

»Min far sagde, at han ville dræbe sig selv, hvis jeg ikke tog med,« forklarer hun.

Så mange børn bliver bortført til udlandet I 2019 behandlede Koordinationsenheden for Børnebortførelser i Social- og Indenrigsministeriet 100 sager med børn i alderen 0-16 år, som var bortført fra Danmark til et andet land.

De ankommer til irakisk Kurdistan 21. juli 2019 med hjemrejse igen 28. juli. Men efter tre dage får Sarah at vide, at hun ikke skal hjem til Danmark igen. Det viser sig, at bedsteforældrene slet ikke er syge, og hendes mor tager det danske pas fra hende.

»Det er først der, at det går op for mig, at noget er galt,« siger hun.

Hun er i hans øjne for dansk. Han frygter, at hun bringer skam over familien Nader Ashkani, Ny Identitet

Hendes far rejser alene tilbage til Danmark, hvor han bliver anholdt og sigtet for unddragelse af forældremyndighed. Politiet kontakter Sarahs mor i Irak og fortæller, at de har anholdt hendes mand, men hvis de sender Sarah tilbage til Danmark, vil det hjælpe sagen. Den samtale med det danske politi husker Sarah tydeligt.

»Min mor blev sur og sagde, at hun var ligeglad. Jeg skulle ikke tro, at jeg blev sendt tilbage af den grund.«

Hos de danske myndigheder finder Sarah heller ikke stor hjælp. Udenrigsministeriet og politiet forklarer hende i mails og sms'er, som B.T. har set, at hendes sag er problematisk, fordi hun ikke er dansk statsborger og under 18 år. Samtidig er det hendes egne forældre, som har bortført hende til irakisk Kurdistan, hvor reglerne er anderledes. Sarah må vente, selvom hun frygter for et tvangsægteskab og i værste fald sit liv.

I oktober 2019 bliver Sarahs far idømt fire måneders fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år for at have taget Sarah ulovligt ud af Danmark, når hun er anbragt tvangsmæssigt uden for hjemmet. Den 18. maj 2020 stadfæster Vestre Landsret dommen.

Familien bebrejder Sarah, og afgørelsen gør, at hun nu frygter endnu mere for sin sikkerhed i irakisk Kurdistan. For hendes far er nu blevet udvist til det land, hvor hun er fanget.

Hun kontakter i juni Østjyllands Politi og fortæller, at hun frygter at blive fuldstændig afskåret fra omverdenen og 'gennemtæsket', når hendes far vender tilbage.

'Hun bringer skam over familien'

Hjemme i Danmark arbejder Nader Ashkani og Ny Identitet hårdt på at få de danske myndigheder til at hjælpe Sarah hjem.

Det er normalt ikke noget, som Nader gør i den type sager, men han kontakter Sarahs far for at prøve at tale ham til fornuft.

»Han forstår ikke, at en pige på Sarahs alder skal kunne drikke og se fyre. Hun er i hans øjne for dansk. Han frygter, at hun bringer skam over familien,« genfortæller Nader.

Efter fire møder med Sarahs far opgiver han til sidst og kontakter i stedet de kurdiske myndigheder for at fortælle, at han i december kommer for at redde hende. Det indvilger justitsministeriet i irakisk Kurdistan i at hjælpe med. På det tidspunkt er Sarahs far allerede rejst dertil og holder nu skarpt øje med hende døgnet rundt.

Det siger Udenrigsministeriet B.T. har spurgt Udenrigsministeriet, hvorfor Sarah siden sommeren 2019 ikke er blevet hjulpet tilbage til Danmark, og hvad myndighederne lige nu gør for, at det sker. »Det kan oplyses, at Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med sagen og yder konsulær bistand. Vi har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke give yderligere oplysninger,« lyder det i et skriftligt svar.

I midten af december koordinerer Nader redningsaktionen med betjente fra justitsministeriet og det lokale politi i byen Zakho, hvor Sarah bor. Det lykkes efter adskillige hæsblæsende og dramatiske timer at bringe hende i sikkerhed.

»Jeg har været inde over flere end hundrede æresrelaterede sager. Det her er den mest ekstreme af dem alle,« siger Nader.

Problemerne er dog langtfra overstået.

Det er ikke muligt for Nader at tage Sarah med tilbage til Danmark, fordi hun er under 18 år og ikke er dansk statsborger. Hun mangler de nødvendige rejsedokumenter og tilladelser, som Udenrigsministeriet først skal behandle og koordinere med irakisk Kurdistan. Samtidig har familien allerede hevet Sarah i retten fem gange på to uger for at få hende udleveret. Ny Identitet frygter, at det kun er et spørgsmål om tid, før det lykkes for dem.

»Det er afgørende, at de danske myndigheder samarbejder med de kurdiske for at få hende hjem NU. De er desværre meget langsomme,« siger Nader.

Ny Identitet har oprettet en indsamling for at betale for advokat og krisepsykolog til Sarah, indtil hun kommer hjem.