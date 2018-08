Der var gensynsglæde og kram i lange baner til årets Engage festival. Men også taknemmelighed over at blive set og hørt.

»Det er en sindssyg vigtig festival, som det virkelig er værd at bakke op om,« siger den 32-årige veteran Sara la Cour.

Engage festivalen er ikke kun en musikfestival. Camp Engage er lige så vigtig en del. Det er hér forskellige foreninger fortæller om, hvad det vil sige at være veteran.

Også feltpræsterne var tilstede på årets Engage Festival. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Også feltpræsterne var tilstede på årets Engage Festival. Foto: Bax Lindhardt

Sara la Cour er medstifter af den kun 1 år gamle forening ‘Kvindelige veteraner’.

Hun var 19 år gammel, da hun i 2006 blev udsendt som skytte til Irak. En af de få kvinder på sit hold.

Året efter valgte hun at forlade militæret. Som - på godt og ondt - har sat dybe spor i hende, og sendt hende gennem et langt behandlingsforløb hos bl.a. Forsvarets psykologer.

»Over 7 års terapiforløb og medicinsk behandling har jeg kun mødt 1 kvinde.

Jeg savnede nogen at spejle mig i, der kunne normalisere de ting, jeg har oplevet og de følelser, som jeg havde.«

En gang veteran altid veteran. Foto: Bax Lindhardt Vis mere En gang veteran altid veteran. Foto: Bax Lindhardt

Hvordan forsvarer man sig mod voldtægt? Sara la Cour om den ekstra trussel, kvindelige udsendte er udsat for

Det var dét savn, der førte til, at hun sidste år var med til at starte foreningen.

Mens mange oplevelser som kvindelig udsendt er oplevelser, man har tilfælles med mændene, bliver ‘fjendebilledet’ så at sige fordoblet for kvinder.

»Da jeg var udsendt, fik vi bl.a. at vide, at vi ikke måtte løbe alene i lejren uden en mandlig følgesvend.

Skilte til krigens områder. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Skilte til krigens områder. Foto: Bax Lindhardt

Selv om lejren jo er et sted, hvor du burde kunne få en pause fra beredskabet, fik vi kvinder at vide, at der var fare for voldtægt. Inde i vores lejr.

Og det blev en yderligere fare, som du ikke havde forberedt dig på.

Jeg har øvet og trænet inden udsendelsen til, at hvis jeg bliver beskudt, vil jeg kunne besvare ilden. Men hvordan forsvarer man sig mod voldtægt?” spørger Sara la Cour. Uden at have svaret.

»Som kvindelig soldat er du så synlig hele tiden, hvad end du er på patrulje eller i lejren. Du bliver noteret og vurderet.

Sko og Torp fik lov til at åbne ballet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sko og Torp fik lov til at åbne ballet. Foto: Bax Lindhardt

Det er svært at gemme sig. Så du lærer at tilpasse dig, blende ind, blive usynlig,” siger Sara la Cour.

I 2013 fik hun konstateret PTSD. Ikke kun på grund af at have været i krig, men også som følge af presset for som kvinde at passe ind. At være ‘en af gutterne’.

Selv om ‘gutterne’ også var hendes ‘fjende’.

»Man vil gøre alt, for ikke at blive udstødt af gruppen, selv gå på kompromis med sit eget køn.

På en væg kunne gæsterne skrive en hilsen til veteranerne. Foto: Bax Lindhardt Vis mere På en væg kunne gæsterne skrive en hilsen til veteranerne. Foto: Bax Lindhardt

For de var mine elskede venner, mine brødre, som jeg ville dø for. Selv den dag i dag ville jeg gå i døden for dem,« siger Sara la Cour.

I dag har hun lært at leve med sin PTSD. Hun har genfundet sin egen kvindelighed og sit selvværd.

Men hun vil gerne gøre sit for at sætte fokus på et militært system, der selv i dag halter bagud, når det kommer til kvinder.

»Dengang jeg var udsendt, var dét at blive ‘én af gutterne’ en kompliment.

Hyggestemning på festivalpladsen til Sko og Torp. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hyggestemning på festivalpladsen til Sko og Torp. Foto: Bax Lindhardt

I dag ville jeg ønske, at jeg kunne have fået lov til at være la Cour, en kvinde.

Det har haft mange konsekvenser for mit liv og min trivsel. Og det ønsker jeg ikke for nogen andre Sara’er.«

I dag er hun antropolog. Og altså medstifter af foreningen ‘Kvindelige veteraner’, som har fokus på kvindernes vilkår og trivsel før, under og efter udsendelse.

Og som på festivalen står side om side, skulder ved skulder med alle ‘gutterne’.

Endnu en hilsen til de danske veteraner. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Endnu en hilsen til de danske veteraner. Foto: Bax Lindhardt

Her kæmper de for en fælles sag. For at skabe anerkendelse til de danske veteraner.

“I er for seje’. ‘Vi er taknemmelige for jer’ som nogle blandt publikum har skrevet på en stor mindevæg midt på festivalpladsen.

Og det glæder festivalens pressekoordinator, Christian Overholt.

»Vi vil gerne skabe en god stemning om veteraner, om de folk, der sætter livet på spil,« siger han.

Som veteran har også han selv mærket den manglende anerkendelse på egen krop.

»Mange har et misforstået syn på veteraner. Så vi prøver at gøre det mere folkeligt og forståeligt,« siger han videre.

Omkring 5.000 danskere har i år vist deres støtte til formålet. Forhåbentlig kommer der flere til næste år.