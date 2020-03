»Hvordan er det at sidde med sin søn i armene, der skriger, fordi han ikke kan trække vejret ordentligt?«

Spørgsmålet bliver stillet til Sara Lykka Wendner, men ordene når knap nok at forlade hendes mund, før stemmen knækker over.

»Det... det er ikke så rart. Det rammer lidt, når du spørger sådan. Man står der og kan intet gøre, og det føles, som om ingen vil hjælpe. Det er ubehageligt,« får hun fremstammet.

I dag er der ro på hos den lille nordjyske familie med mor Sara, far Rasmus, syvårige Carla og Pelle på 13 måneder.

Men skruer vi tiden bare et par dage tilbage, stod familien i det, som for ethvert forældrepar må betegnes et regulært mareridt.

Mareridtet begyndte så småt sidste onsdag, da de to børn – Carla og Pelle – viste symptomer på sygdom.

Det står især skidt til hos Carla, der er voldsomt afkræftet, og allerede her tager Sara fat i lægen, der dog ikke kan hjælpe.

Beskeden er nemlig klar: I disse coronatider kan du ikke bare komme ind med dit barn, hvis det har feber.

Heller ikke, selvom du tror, at der er tale om den verdensomspændende virus, der lige nu har sat verden i undtagelsestilstand.

Sara er ærgerlig over, at de ikke kan få en afklaring, men familien klarer sig gennem resten af ugen og weekenden med to børn, der har det skidt.

Men mandag bliver den 34-årige mor for alvor nervøs.

»Mandag begynder Pelles vejrtrækning at blive besværet. Der er en underlig lyd, når han trækker vejret, og jeg kan se, at der er problemer. Så jeg ringer til lægen,« fortæller hun.

Lægens svar er det samme: I må ikke komme herned, men vi kan lave en videokonsultation.

Beklageligvis driller teknikken hos den lokale læge, så i stedet vælger hun 'bare' at udskrive en recept til noget antibiotika.

Antibiotikaen hjælper ikke, så tirsdag lægger Sara et video op på sin Instagram, hvor man kan se og høre Pelles unormale vejrtrækning.

Og hurtigt tikker der en besked ind i indbakken.

»Der er en sygeplejerske, der skriver, at jeg skal kigge efter indtrækninger ved halsen og ribbenene, og efter at have kigget på en YouTube-video står det klart for mig: Han har indtrækninger,« fortæller Sara.

Sara ringer igen, igen, igen til lægen og fortæller om indtrækninger.

Nu spidser lægen ører: Pelle skal på sygehuset.

Med det helt store corona-beredskab bliver familien tirsdag eftermiddag hentet og kørt til Hjørring Hospital, hvor den lille guldklump får et skud adrenalin.

Men familien får stadig ikke lov til at få ham testet.

Sara og resten af familien kommer igen hjem, og det går bedre med Pelle, men da de to voksne ved ettiden om natten skal til at lægge sig under dynen, vil den 34-årige kvinde lige kigge til sin søn.

»Jeg lægger hurtigt mærke til, at den igen er helt gal. Han kan nærmest ikke trække vejret, og det ser ikke ud til, at han har det rart, så jeg ringer til sygehuset,« fortæller Sara.

Og her er beskeden igen klar: I skal herud igen.

Så midt om natten ryger familien igen af sted til Hjørring Sygehus, hvor Pelle bliver indlagt.

»Han får adrenalin og binyrebarkhormon denne gang, men han sidder og skriger i mine arme. Hver gang han prøver at trække vejret, skriger han, fordi han ikke kan få vejret,« husker hun.

Lægerne giver Pelle en maske på, og efter et par minutters panik hos den lille dreng vænner han sig til, at han nu kan trække vejret ordentligt.

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Denne gang – efter et hav af opkald til lægen, lægevagten og sygehuset – får lille Pelle nu lov til at få lavet en podning, der skal af- eller bekræfte, om han lider af coronavirussen.

Pelle er i dag tilbage i hjemmet i Aabybro, hvor han stadig lider af indtrækninger og vejrtrækningsproblemer, mens forældrene passer ham så godt, som de kan.

Og hvad med testen? Lægerne fortalte, at de senest ville få svar torsdag formiddag, hvis den var positiv, så nu forventer Sara, at hendes søn ikke er ramt af corona.

Men tilbage står Sara med stor frustration over de seneste dage.

»Jeg har været helt vildt skræmt over at stå der med en lille dreng, der ikke kan trække vejret, og man skal kæmpe så meget for hjælpen, fordi der er corona,« siger hun.

Tirsdag delte Sara sin fortælling på Facebook, og siden er hun blevet kontakt af et utal af andre forældre, der har stået i den helt samme situation.

»Det er voldsomt, at man skal kæmpe så meget for at få hjælp. Jeg synes, det er en helt urimelig situation at sætte forældre i. Hvordan skal man kunne agere sundhedspersonale over for en ét år gammel dreng, der ikke kan fortælle, hvordan han har det?,« spørger hun.

På torsdagens pressemøde med sundhedsmyndighederne gjorde Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, det klart, at man som forældre skal gøre, som man altid gør i disse tider.

»Som børneforældre til et sygt barn skal man gøre det, man gør til daglig. Trives barnet, græder det, eller er det slapt med høj eller lav feber? Har det det, skal man ringe til sin læge. Og så vil I blive inviteret ind i nærheden af et sygehus, hvor man får en lægefaglig vurdering ved et særligt covid-19-område,« sagde han.