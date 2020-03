Torsdag kørte Sara Schou på arbejde og tog sit forklæde på, som hun har gjort det alle andre dage. Hun nåede dog aldrig i gang med dagens gøremål på cafeen i Esbjerg.

Hendes chef stod og ventede på hende med et stykke papir i hånden.

På grund af coronavirus var cafeen nødt til at fyre nogle medarbejdere, sagde hun.

Det var usikkert, hvor mange kunder der ville være de kommende uger.

»Jeg følte mig total magtesløs. For jeg ved godt, at nye jobs ikke hænger på træerne for tiden,« siger 23-årige Sara.

Jeg er ligeglad med hvad. Alt har interesse - bare jeg får et arbejde, for min økonomi er presset lige nu. Sara Schou

Hun er ligesom mange tusinder danskere direkte påvirket af, at store dele af Danmark er lukket ned på grund af coronavirus. Hun er ikke smittet, men ramt på sit levebrød.

»Jeg ville hellere være blevet syg. Jeg har ingenting at leve for om måneden nu,« siger hun.

TIP OS: Er du også ramt af corona-krisen? Skriv til os på matu@bt.dk.

Mens nogle virksomheder sender deres ansatte på tvungen ferie, er andre nødsaget til helt at tage afsked med mange af deres ansatte.

Sara Schou Vis mere Sara Schou

Brancheforeningen Horesta vurderer ifølge DR, at 15.000 ansatte i hotel- og restaurationsbranchen er blevet afskediget på grund af corona-krisen. Yderligere 15.000 skulle være sendt hjem på en særordning uden løn frem til 29. marts.

Den hårdt pressede hotel- og restaurationsbranche kan nu også sikre deres ansatte ved at gøre brug af den nye lønkompensationsordning, som betyder, at staten betaler op mod 90 procent af lønnen til de medarbejdere, der sendes hjem, og derfor ikke fyres.

Det har dog ikke reddet Sara Schou. Hendes fyreseddel falder samtidig på et rigtigt dårligt tidspunkt.

Hun blev ansat i begyndelsen af februar og var derfor stadig ansat i en prøveperiode. Tidspunktet falder også så uheldigt, at hun lige præcis ikke har været i a-kasse længe nok til at få dagpenge. Hendes sidste lønseddel er derfor også hendes eneste indkomst lige nu.

»Det er en mavepuster. Jeg ejer hus og bil med min kæreste, så det passer rigtig dårligt for mig lige nu,« siger Sara.

Siden fyringen har hun søgt nyt arbejde, hvorend det har været muligt.

»Jeg er ligeglad med hvad. Alt har interesse - bare jeg får et arbejde, for min økonomi er presset lige nu.«