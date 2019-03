Flere borgmestre forsøger at råbe politikerne op om sporarbejde på Sydbanen.

Det er slut med at bruge den offentlige transport, når Banedanmark udvider strækningen på Sydbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster.

Det fortæller Sara Thuesen fra Næstved til DR Sjælland.

Til hverdag pendler hun mellem Næstved og Vordingborg, hvor hun tager sin cykel med i toget, fordi hun skal cykle videre til sit arbejde som sygeplejerske på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Oringe ved Vordingborg.

Nu bliver toget i lange perioder fra den 24. marts til 29. september erstattet med togbusser, da strækningen blandt andet skal elektrificeres, og et ekstra spor skal tilføjes mellem Vordingborg og Rødby. Men busserne tager ikke cykler med.

Derfor har Sara Thuesen følt sig nødsaget til at købe en bil for at få familielivet til at hænge sammen.

- Ellers er det umuligt for mig at møde på arbejde, siger hun.

Det er dog normalt, at cykler ikke må transporteres med togbusserne, understreger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

- Det tager noget længere tid med togbussen, hvis vi også skal have cykler med. Det vil tage så lang tid, at det ikke ville være en god service for de andre kunder, siger han til DR Sjælland.

Men heller ikke togbussernes afgange fungerer, så Sara Thuesen kan få en hverdag til at hænge sammen. For uanset hvor tidligt hun tager togbussen, vil det være svært at få det til at passe med sønnens daginstitution.

- Jeg skal møde klokken 7, og jeg ville kunne være på min arbejdsplads klokken 6.15, men jeg har først mulighed for at aflevere mit barn klokken 6.30. Og næste togbus går sådan, at jeg først ville kunne være på Vordingborg Station klokken 8.30. Derfra skulle jeg så gå i en halv time til min arbejdsplads. Så jeg ville først kunne møde to timer senere, end der står i min vagtplan. Det kan ikke lade sig gøre, siger Sara Thuesen.

Borgmestre vil foreslå minister direkte busserSara Thuesen er langt fra den eneste pendler, hvor de ekstra lange rejsetider med togbusserne vil volde problemer.

Pendlere fra Lolland-Falster kan se frem til næsten en fordobling af deres transporttid, hvis de skal rejse mod København.

Derfor har borgmestrene i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner samt det erhvervspolitiske partnerskab mellem kommuner og regioner, Greater Copenhagen, udtrykt deres bekymring for det kommende sporarbejde i et åbent brev til transportminister Ole Birk Olesen (V), beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Folketingets transportudvalg.

De mener, at flere pendlere netop vil vælge at gå fra den kollektive trafik til at eje bil.

- Det glæder os selvfølgelig, at man vil opgradere strækningerne, og vi glæder os til de hurtigere rejsetider, det vil medføre. Men det er en rigtig lang anlægsperiode, der kommer til at stå foran os, og i den periode risikerer vores borgere i den sydlige del af Sjælland og på Lolland-Falster at blive skubbet over i bilerne og dermed forsvinde fra den kollektive transport, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester i Vordingborg, Mikael Smed, til DR Sjælland.

Borgmestrene mener, at politikerne skal se på løsninger, der kan tilgodese de tusindvis af pendlere, som kan få fordoblet deres rejsetid.

- Hvis det står på i flere måneder, og man har 20-22 arbejdsdage om måneden, hvor der er en ekstra rejsetid på to en halv time hver dag, så bliver det pludselig en del timer af dit liv, der kommer til at gå med det. Derfor foreslår vi, at man kunne indsætte en direkte bus til Køge, hvor man kunne viderekoble sig til S-tognettet.

Udvalgsformand bakker opLennart Damsbo Andersen er socialdemokratisk formand for Folketingets transportudvalg. Han synes, at borgmestrenes forslag er en god idé.

- Jeg er selv pendler fra Lolland. Det har en stor betydning for os, om vi kan finde en anden måde at gøre det på end den langsomme vej ved at køre i bus enten til Ringsted eller Næstved, men i stedet få en direkte bus til Køge, så man kan koble sig op til det transportsystem, der er ind mod København, siger han til DR Sjælland.

Han vil nu holde snor i, at ministeren får svaret på borgmestrenes brev og eventuelt kalde ministeren i samråd.

- Vi skal også have fat i kraven på DSB, hvor vi skal sørge for, at de får stillet nogle ordentlige forhold til rådighed, lyder det fra Lennart Damsbo Andersen.

ransportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance har ikke nogen kommentar til brevet, da det er under behandling i ministeriet, oplyser hans presseafdeling. Ministeren har fire uger til at svare på borgmestrenes brev.

DSB: 'Togbus kan ikke køre op mod 180 km i timen'Som kompensation til pendlerne har DSB tidligere sagt, at man kan købe et pendlerkort til to måneder, når det værste af sporarbejdet er overstået, og så få den ene måned gratis.

- Kunderne er selvfølgelig ikke vilde med den længere rejsetid, men de kunder, som jeg har talt med, har jo forståelse for, at det her er ligesom at rive et plaster af. Men det kommer altså til at tage noget tid, før alt bliver godt igen, lyder det fra DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

Han mener også, at selvom DSB har sagt nej til direkte busser mod Køge, så har pendlerne gode muligheder for at komme frem og tilbage under sporarbejdet.

- Vi har gennemført alle de muligheder, der er for at køre med busser på kryds og tværs af Sjælland. Og det er jo klart i vores interesse at finde de bedste muligheder for at køre med togbus. Vi kan dog ikke konkurrere med et tog, der kører op mod 180 kilometer i timen. Og de bedste løsninger, vi er kommet frem til, er, at vi kører med forskellige togbusser.

Derudover understreger informationschefen, at de har lyttet til deres kunder i det omfang, det nu kan lade sig gøre.

- Vi lytter til alt, hvad vi overhovedet kan. Det er også derfor, vi forud for dette sporarbejde har talt med forskellige pendlerrepræsentanter på Lolland-Falster og Sjælland. Når det så er sagt, så er det jo klart, at vi taler om hele og halve timers længere rejsetid, men det er ikke rigtig noget, vi kan gøre noget ved. Vi har prøvet at komme med den hurtigste rute, siger Tony Bispeskov.

Sara Thuesen vil ikke benytte sig af den kollektive trafik igen, når sporarbejdet forventes at være færdig til september.

- Så har jeg bilen, og så vil jeg selvfølgelig benytte den. Så er jeg sikker på, at jeg i fremtiden kan komme frem og tilbage.