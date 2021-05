Mens samfundet åbner mere op, har 38-årige Sára Tummassardóttir set sig nødsaget til at forlade sin familie og isolere sig på Færøerne, mens hun venter på sin vaccine.

»Jeg havde regnet med, at jeg for længst ville være vaccineret.«

Sådan lyder det frustreret fra 38-årige Sára Tummassardóttir. Hun er kronisk syg og lider af tarmsygdommen colitis, hvilket gør, at hun har stomi. Derudover har hun børnegigt og et BMI på over 40.

Alene hendes BMI indikerer, at hun burde være visiteret som gruppe 5, som går under 'særligt øget risiko' for alvorlig coronasygdom ifølge Sundhedsstyrelsens kriterier.

Men alligevel blev hun afvist og fik at vide, at hun ville blive visiteret ud fra hendes alder, uden en nærmere forklaring på hvorfor.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Hun er nu røget bagest i vaccinekøen sammen med de 200.000 andre kronisk syge danskere.

»Det føles som at løbe et marathon. Hvis du forestiller dig, at du har løbet det her marathon i et helt år, og når du så er ti meter fra mållinjen, så er mållinjen slet ikke der, hvor du troede, men nu flere kilometer væk. Det er frustrerende,« lyder det fra Sára Tummassardóttir.

Det har fået hende til at tage en drastisk beslutning, hvor hun siden midten af april har valgt at isolere sig i sin mors hus på Færøerne. Langt væk fra høje smittetal.

Hun må derfor nøjes med videosamtaler som det eneste bindeled mellem hende og familien, der bor i Odense, mens hun tæller dagene til, at hun efter den nuværende plan vil være færdigvaccineret i august.

Det har ikke været en let beslutning at forlade hendes familie, men hun så det som en nødvendighed for hendes sygdom.

For Sára Tummassardóttir ser udsigterne til hende sygdom nemlig ikke ud til at blive bedre. Og oven i genåbning af samfundet er der større chance for, at hun bliver ramt af corona.

»Jeg frygter, at det vil tage mig mere end bare måneder at komme mig. Det er min daglige kamp at blive, hvor jeg er. Min sygdom bliver ikke bedre, og jeg bliver ikke stærkere,« fortæller hun.

Kronisk syge skal prioriteres

Hos organisationen Danske Patienter vurderer direktør Morten Freil, at omkring 100.000 kronisk syge danskere fortsat ikke er vaccineret. Han undrer sig over, hvorfor det kun er de mest alvorligt syge danskere, der har fået vaccinen.

»Det er helt uforståeligt, at man ikke kan blive prioriteret på nuværende tidspunkt, når man er i øget risiko. Der er rigtig mange kronisk syge, der henvender sig til os og er bekymrede for deres helbred og mest af alt for at tage del i samfundet,« fortæller han og uddyber:

»Problemet er, at hvis en kronisk syg bliver ramt af den her sygdom og bliver sengeliggende, så kan du miste et funktionsniveau, som bliver uoprettelig for mange. Derfor ved de her patienter, at de hverken skal have influenza eller corona. Så det er klart, at mange fortsat vil isolere sig, fordi de simpelthen er bange for at få corona,« fortsætter han.

For ham er forslaget at få prioriteret de 100.000 kronisk syge, han estimerer, der står tilbage.

»Man bør viderevisitere de patienter, som henvender sig i almen praksis. Ellers skal man som minimum have en god forklaring på, hvorfor man ikke skal prioriteres i vaccinekøen,« fastslår Morten Freil.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen, men til Fyens Stiftstidende står styrelsen fast på ikke at lade de øvrige kronisk syge komme frem i vaccinekøen.

»Når man er mellem 36 og 39 år, så har man en meget lav risiko for et alvorligt forløb,« fortæller overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg til Fyens Stiftstidende.

De vil derudover ikke forholde sig til Sára Tummassardóttirs konkrete sag, men påpeger, at der kan være tale om et usædvanligt tilfælde, hvor lægerne måske burde have placeret hende i gruppen blandt de allermest syge.