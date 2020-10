Den 28-årige norske influencer Sara Emilie Tandberg er rasende på det danske tøjmærke Vero Moda.

Gennem et influencerbureau sendte tøjmærket nemlig en besked ud, hvor de søgte modeller til en ny kampagne. Modellerne kunne dog kun vælge mellem størrelse XS, S og M.

»Hvis du er en størrelse L eller XL, kan du altså ikke være med i kampagnen, for så passer du ikke til deres krav,« konstaterer Sara Emilie Tandberg.

Noget der i sig selv undrer hende, da Vero Moda også laver tøj i størrelse L og XL.

Beskeden fra Vero Moda, der blev sendt ud til influencere. Vis mere Beskeden fra Vero Moda, der blev sendt ud til influencere.

»Misforstå mig ikke. Hvis er mærke ønsker, at bruge en vis størrelse eller kropstype til markedsføring, så er det jo op til dem,« siger hun, men tilføjer så:

»Men at sende sådan en besked ud til mange hundrede influencere, hvor man jo faktisk skriver: ‘Hej vil du promovere os? Så skal du være tynd’ i stedet for på forkant og foretage lidt research og kun sende ud til dem, som de mener er ‘passende’ Det er ikke okay.«

Hun fortæller til det norske modemagasin MinMote, at en af hendes veninder, der er en størrelse L/XL følte sig forkert, da hun modtog beskeden fra Vero Moda.

»Det skaber så meget kropspres. Jeg bliver virkelig vred, når det åbenbart er den måde, man gør det på. Er vi ikke kommet længere i 2020?« siger Sara Emilie Tandberg.

Til dagligt forsøger Sara Emilie Tandberg at sprede et positivt syn på kroppen. Vis mere Til dagligt forsøger Sara Emilie Tandberg at sprede et positivt syn på kroppen.

Netop et mere positivt syn på kroppen er et af de store temaer på Sara Emilie Tandbergs Instagramprofil @saraaemiliee, hvor 338.000 i skrivende stund følger med i hendes daglige opdateringer.

Her har hun for to dage siden delt en Instagram-story, hvor hun skælder ud på Vero Moda.

Siden har tøjmærket lagt sig fladt ned og undskyldt.

»Vi beklager. Dette er en ærlig fejl,« siger Sean Tindale, markedschef for Vero Moda til MinMote, og tilføjer:

»Vi i Vero Moda tager det fulde ansvar for denne utilgivelige fejl, og vi har nu fået fjernet ordlyden fra den forespørgsel, der blev sendt ud.«

Han understreger, at Vero Moda netop værdsætter mangfoldighed, og derfor skal de også i fremtiden være ekstra opmærksomme på alle detaljer i sådan en besked.

Influencerbureaet Brand Hereos, som beskeden blev sendt ud igennem, siger ligeledes til MinMote, at det ikke var deres intention at udelukke nogen.

Sara Emilie Tandberg ser reaktionen fra Vero Moda som »en lille sejr i kropsdebatten«. Nu håber hun bare, at de tager kritikken til sig og også fremadrettet lever op til deres ansvar.