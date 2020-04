Da den kendte krimiforfatter Sara Blædel læste nyheden om lukningen af Arnold Busck, skar det i hendes hjerte:

»Det er jo en kæmpe sorgens dag,« er det første, Sara Blædel siger, da B.T fanger hende på telefonen:

»Det er fuldstændig forfærdeligt.«

Sara Blædel fortæller, at hun har samarbejdet med Arnold Busck i 20 år, og at det selvfølgelig er rigtig trist, at de har måttet dreje nøglen om:

»Jeg synes, at det er forfærdeligt, fordi det er en rigtig boghandel. Altså, det er en dedikeret kæde, der ved noget om bøger. De brænder for det. For os forfattere er det jo fandeme som at blive fuldstændig amputeret.«

»Det er en butik, der har varet i fire generationer, og Helle Busck, som er direktør nu, brænder bare så meget for det. Det er så ærgerligt.«

Den danske stjerneforfatter lægger ikke skjul på, at det vil få konsekvenser for hende, at den kendte bogkæde må lukke og slukke:

»Jeg tror, at jeg har signeret bøger i samtlige Arnold Busck-butikker landet over. Ikke bare en, men mange gange. Og som forfatter er det jo ikke bare mig, der får bøgerne ud til læserne. Jeg kan næsten ikke bære, at det led kommer til at ophøre,« siger Sara Blædel og fortsætter:

»Sådan en boghandlerkæde som Arnold Busck er utrolig vigtig for os forfattere og ikke mindst forlagene.«

Sara Blædel fortæller, at det mest hjerteskærende i hjertet, er, at bogkæden er 'den eneste af sin slags':

»Det er trist, fordi det er en boghandlerkæde, der er så dedikeret. Det er en speciel butik. Jeg ved godt, at der også er Bog og Idé og den slags. Men det er ikke det samme. Arnold Busck får papirbøgerne ud til læserne.«

»Og derudover er det trist for de medarbejdere, som ikke længere kan arbejde der. Det er bare dobbelt trist.«

Sara Blædel håber dog, at butikskæden kan reddes:

»Jeg håber, at der kommer en vej. En redning. Men jeg synes bare, at det her er et tegn på, at vores vej ud til læserne bliver cuttet,« siger Sara Blædel og fortsætter:

»Hvis de nu havde sjusket, været dårlige eller sådan noget, så havde det været noget andet. Men det har de bare ikke.«

»Det er fandeme trist;« aflsutter Sara Blædel.