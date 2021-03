IPads, som helt små skoleelever får udleveret af skolen, giver børnene mareridt.

Det kan Sanne Bukh Gundager fra Ølstykke skrive under på. Hun har fulgt debatten på B.T. om skolebørn, der ser porno på iPads i skoletiden, og vil dele sin historie, fordi den har sat sine spor hos Sanne og hendes familie.

Hendes søn, Gustav på nu 13 år, oplevede nemlig et sandt mareridt for omkring fem år siden, da han gik på Bækkegårdsskolen i Egedal Kommune.

»Vi havde ingen anelse om, hvad der foregik. Han ændrede sig pludselig. Begyndte at tisse i sengen om natten og ville sove inde hos sin mor og far, hvilket han ikke har gjort i mange år,« fortæller Sanne.

Hun og manden frygtede, at deres søn blev drillet i skolen, fordi han ændrede adfærd. Men det viste sig at være noget helt andet, der havde sat en kæmpe frygt og angst i Gustav.

Først et par uger senere kiggede Sanne på sin søns iPad, og så forstod hun, hvorfor han havde ændret sig.

I skolen havde læreren, uskyldigt nok, bedt eleverne om at søge på billeder af en grøn bil, en sut og en is.

»Øvelsen, at skulle øve sig på at søge på iPaden, var jo ganske fin, men sut mig.dk kommer relativt hurtigt op, når man søger på sut, og man skal ikke mange billeder ned på siden, før der linkes til videoer af Islamisk Stat, når man søger på is,« fortæller Sanne.

Da hun talte med Gustav om det, hun havde set på iPaden, brød han sammen i gråd. Og han satte selv ord på, at han var bange. Faktisk helt angst for det, han var blevet eksponeret for på skolens iPad.

Ifølge Sanne havde Gustav og hans 27 kassekammerter fået en opgave af en lærer og var så overladt til sig selv i halvanden time. Og i den tid havde halvdelen af drengene fra klassen set video med Islamisk Stat, og den anden halvdel havde set porno.

»De havde kigget på en video af en lille pige i en fin kjole, der blev halshugget. På videoen stod en mand bogstavligt talt med pigens hoved i den ene hånd og holdt kroppen i den anden,« fortæller Sanne, der selv blev enormt påvirket af de forfærdelige billeder.

»Der var sågar en episode, hvor pigerne i klassen følte sig forulempet, fordi drengene så porno,« fortæller hun.

B.T. har tidligere skrevet om bekymrede forældre, der oplever, at deres børn ser porno på de iPads, de har fået udleveret af skolen. Læserhenvendelser viser, at det tydeligvis er et problem, som flere forældre fra forskellige kommuner mærker til.

Digitale krænkelser 47 procent af 13-årige oplever noget på nettet, de ikke bryder sig om. 1/3 af dem taler ikke med nogen om det. Kilde: Red Barnet

Tanken om dette berører Sanne. For godt nok gik hun til Bækkegårdsskolens leder, da hun i sin tid blev opmærksom på problemet, men alligevel ville hun ønske, at hun havde gjort mere.

»Efter jeg, i en meget hård tone, bad skolelederen om at løse problemet, blev iPadsene konfiskeret. Men problemet er jo meget større end bare på Bækkegårdsskolen. Jeg burde være gået til kommunen,« siger hun og pointerer:

»Problemet ligger ikke i den enkeltstående opgave, hvor børnene skulle søge på bil, sut og is. iPads er et fint redskab, når der er undervisere til stede. Men det går ikke, at små børn sidder med iPads med fri adgang til nettet i skoletiden, uden de er under opsyn. Det er for nemt at stikke børnene en iPad vel vidende, at så er de beskæftiget.«

Sanne Bukh Gundagers oplevelse er langtfra en enlig svale. Det fortæller Heidi Als Ringheim, der er formand for 'Mediesundhed for børn og unge'.

Hun fortæller, at børn, der bliver eksponeret for porno og makabre videoer på iPads i skoletiden, er et helt generelt problem, der ikke bliver talt særlig meget om. Og det er der en særlig grund til:

»Det kan være både skamfuldt og blufærdigt for børn at skulle fortælle deres forældre om, hvad de ser på nettet.«

Hos Mediesundhed for børn og unge har man oplevet flere børn som Gustav, der reagerer voldsomt:

»Børn reagerer forskelligt, men mareridt, tisse i bukserne, ængstelighed og at de bliver aggressive, er de typiske. Og det kan altså være en engangsoplevelse, der kan udløse det,« fortæller Heidi Als Ringheim.

På skolerne i Egedal Kommune, som blandt andet Bækkegårdsskolen er en del af, er man ifølge distriktsskoleleder Jakob Rahbek Bjerre opmærksom på problemet:

»I dag sidder børnene kun med iPads, når der er en lærer til stede, og de bliver kun brugt i læringsøjemed,« fortæller han til B.T.

I Distriktsskole Stenløses bestyrelse har man lavet nye principper for digital dannelse hos eleverne, og her har man da også lagt vægt på, at børnene skal lære at være kritiske brugere på nettet.

»Det er vigtigt for os, at børnene i en tidlig alder bliver rustet til at leve og arbejde i et samfund, hvor de skal være kritisk tænkende,« fastslår Jakob Rahbek Bjerre.