Efter et længere møde mellem de kommunale beredskaber i Danmark er der tikket en god nyhed ind.

I hvert fald hvis man er fan af sankthans og det tilhørende traditionelle sankthansbål.

Der er nemlig ikke behov for nogen former for afbrændingsforbud, og sankthans kan således afvikles normalt i hele landet.

Det oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

»Det seneste døgns udvikling i vejret har haft en positiv landsdækkende indvirkning på brandfaren, ligesom de nyeste prognoser frem mod onsdag også er gode i den henseende.«

»Samtidig er der hos beredskaberne et for årstiden normalt aktivitetsniveau for bekæmpelse af naturbrande og altså ikke en markant stigning på den front,« lyder det i pressemeddelelsen.

16. juni lød meldingen ellers, at den traditionelle sankthansfejring var i fare.

Begrundelsen var, at Danmark stod over for dage med ekstremt varme og tilhørende tørke.

»Det er desværre nødvendigt med disse overvejelser, fordi det er meget tørt og varmt lige nu og har været det i en periode mange steder,« sagde Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber.

Men aflysningen forbliver ved faren.

Dog skal danskerne – som altid ved sankthans – være opmærksomme.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Danske Beredskaber fortsat opfordrer til den sunde fornuft og til at kende reglerne for brug af åben ild. Regler, du kan finde på brandefare.dk.