Bål eller begmand?

Det er spørgsmålet, der i stigende grad presser sig på med kun lidt over en uge til sankthans.

Nogle få steder er den traditionsrige båltænding allerede afblæst på grund af den vedvarende tørkesituation, men i langt overvejende grad er beslutningen endnu ikke truffet af de lokale beredskaber.

Det er der en særlig grund til.

»På den ene side ved vi godt, at folk gerne hurtigt vil vide, om de kan arrangere noget eller ej,« som Bjarne Nigaard, sekretariatschef hos paraplyorganisationen Danske Beredskaber, forklarer:

»På den anden side skal vi tæt nok på, til at vi kan være sikre på, at eventuelle varsler rent faktisk holder. Så det er det balancepunkt, vi prøver at finde her.«

Men det er ved at være op over.

For på mandag er der et nationalt sparringsmøde mellem de 29 danske beredskaber, der hver især lokalt suverænt træffer beslutningen om, hvorvidt det vil være forsvarligt at fejre sankthans med levende ild. Samme dag vil der komme en udmelding, loves der.

Sankthans er et skattet arrangement hos børn og voksne herhjemme. Foto: Lars Rasborg/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix Vis mere Sankthans er et skattet arrangement hos børn og voksne herhjemme. Foto: Lars Rasborg/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Nogle steder i landet er beslutningen som før nævnt allerede truffet efter tre uger med tørkelignende tilstande herhjemme.

I Vestjylland er sankthans således aflyst i Esbjerg, Varde og på øerne Rømø og Fanø.

Mens man både hos Vejle Brandvæsen og hos Trekantområdets Brandvæsen over for TV Syd spår, at det samme bliver tilfældet her.

Ligeledes er der torsdag fra klokken 9 indført afbrændingsforbud i de sjællandske kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred, oplyser Vestsjællands Brandvæsen – her er mandag dog stadig skæringsdato i forhold til sankthans.

Hos Nordjyllands Beredskab vil man også først komme med en udmelding på mandag. Men optimismen er ikke stor set ud fra den aktuelle situation.

»Derfor må vi oplyse allerede nu, at der skal en vis mængde vand til, inden bålet kan tændes sankthansaften, da brandfaren på nuværende tidspunkt er meget stor,« lyder det fra landets geografisk største kreds.

Hos Brand og Redning Midtvest meldes der, at man i det vestjyske områder er på vej mod 'ekstrem brandfare' på det såkaldte brandfareindeks.

Sikker sankthans Beredskabsstyrelsen har følgende gode råd til sikker afbrænding af sankthansbål: Hold en passende afstand til bygninger og omgivelser (30 meter fra bygninger med hårdt tag, 60 meter fra letantændelige markafgrøder, 200 meter fra letantændeligt tag som stråtækte huse).

Brug ikke brandfarlige væsker.

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket.

Hav rigeligt med vand i nærheden – og hæld vand på, når bålet er slukket.

Vær opmærksom på børn og dyr.

Lad være med at tænde bål, hvis det blæser meget eller meget tørt(!).

Sankthans er dog endnu ikke aflyst her.

»I forbindelse med planlægningen af sankthans bør der tages højde for den øgede risiko og en kraftig overvejelse om helt at undlade sankthansbålet i år,« lyder det indtil videre fra Brand og Redning Midtvest.

Hos Hovedstadens Beredskab siger operationschef Frank Mikkelsen til B.T. med et lillebitte strejf af optimisme:

»Vi vil gerne tættere på, for at se om noget ændrer sig,« siger han:

»Det er ingen hemmelighed, at vi ligesom alle andre beredskaber følger med i risikobilledet på grund af den nuværende tørkesituation, men hos os har vi faktisk ikke set en væsentlig øgning af naturbrande i den seneste tid.«

Bålglade danskere har torsdag kunnet konstatere, at det kortvarigt har dryppet en lille smule forskellige steder i landet.

Det er sandsynligvis bare ikke nok.

»Det forbistrede ved den her situation er jo, at hvis vandet kommer for hurtigt, preller det af på den knastørre jord. Og hvis det kommer for langsomt og for kort tid, fordamper det,« siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber:

»Vi skal have en stille vedvarende regn over længere tid for at få en egentlig effekt, der holder i lang tid.«

Indtil torsdag havde det ikke regnet i Danmark siden 23. maj.