Med et par knastørre uger uden skyggen af regn kan vi ikke være sikre på, at vi kan holde Sankt Hans Aften, som vi plejer.

Således har vi måske et afbrændingsforbud i dele eller hele landet i vente i begyndelsen af næste uge, hvor det er Sankt Hans Aften 23. juni.

Det skriver TV2 Nord.

»Lige præcis i år, så håber vi rigtig meget, at vi kan lade danskerne få en så normal Sankt Hans Aften, som det overhovedet er muligt, men hvor gerne vi end vil holde fast i traditionerne, så må vi desværre holde endnu mere fast i tryghed og sikkerhed. Brandfaren kan ganske enkelt være for ekstrem, og så kan det desværre blive nødvendigt med afbrændingsforbud,« siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber, til tv-stationen.



Enkelte steder viser brandfareindekset en brandfare, der er høj eller ekstrem høj.



Det betyder, at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt.



Ifølge sekretariatschef Bjarne Nigaard skal man derfor allerede nu være meget varsom med at tænde bål, bruge ukrudtsbrænder eller grille.



Om vi får lov til at holde Sankt Hans Aften afgøres mandag, når de kommunale beredskaber har vurderet situationen omkring tørken og varmen.