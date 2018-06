Alt tyder på et dejligt vejr til Sankt Hans aften den 24. juni. Faktisk lidt for godt. Det varme vejr har nemlig nu fået 43 kommuner til at indføre et decideret afbrændingsforbud, da det kan starte livsfarlige brænde i tørkeramte Danmark. Danske Beredskaber regner med at mange flere kommuner følger trop med et forbud.

Afbrændingsforbuddene har allerede betydet at adskillige traditionsrige Sankt Hans-arrangementer er blevet helt aflyst. Det gælder blandt andet bålene i Kanondalen i Rønne på Bornholm, ved Kalø Slotsruin på Mols og Åløkkekvarterets i Odense, hvor der som regel kommer mellem 1.000 og 2.000 mennesker.

Selvom det bliver Sankt Hans, så er der altså ikke undtagelser fra forbuddet mod afbrænding..

»Nej, det er der ikke. Forbuddet kommer til at gælde alle steder i kommunen, så det er ikke sådan, at man godt må tænde et bål ved stranden eller et andet sted, som man selv synes er afsides,« siger Lars Robétjé, beredskabsdirektør i Østsjællands Beredskab og næstformand i Danske Beredskaber.

Han forklarer, at selvom man er meget påpasselig omkring sit bål, så udgør ilden en fare, som man ikke selv har kontrol over.

»Bål skaber gløder, som fyger op i luften og herefter spreder sig for vinden. Når det er så tørt, som det er nu, så udgør den slags gløder en stor brandfare. Det kan nemt antænde noget afklippet græs, som så kan antænde noget træ. For eksempel et hegn. Så derfor må man overhovedet ikke tænde bål,« siger han.

- Hvad med nogle udendørs stearinlys, hvis nu man meget gerne vil have en eller anden form for åben ild?

»Nej, det går heller ikke. Det er simpelthen al brug af åben ild, som er forbudt. Et lys kan vælte og også lave gløder.«

Der er mere end to uger til Sankt Hans, men Lars Robétjé tror ikke på, at forbuddet ophæves. Der skal nemlig meget mere end lidt regnvejr til at brandfaren forsvinder.

»Jorden er så tør i øjeblikket, at selvom vi får et decideret skybrud, så optager jorden ikke vandet. Hvis forbuddet skal ophæves, så skal vi have langvarig silende regn. Lidt regn hist og her er simpelthen ikke nok. Nu kan jeg jo kun udtale mig om Østsjælland, som jeg er ansvarlig for, men her tror jeg ikke på, at forbuddet ophæves inden Sankt Hans,« siger han.

- Det er der nok mange, som bliver skuffede over...

»Ja, men omvendt så har der også været mange år, hvor det har været så vådt, at det alligevel var umuligt at tænde bål. Nu er det altså bare med omvendt fortegn. Man må nøjes med at nyde det gode vejr i stedet for,« siger han.

Du kan se om din kommune er ramt af afbrændingsforbud på Danske Beredskabers hjemmeside. Listen over kommuner og områder findes her.