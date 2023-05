Selv om det er mindre sandsynligt, at fremmede stater aktuelt har planer om at udføre destruktive cyberangreb mod Danmark, kan det hurtigt ændre sig.

Det vurderer Center for Cybersikkerhed (CFCS) i en ny trusselsvurdering mandag.

På nuværende tidspunkt kategoriserer CFCS truslen fra destruktive cyberangreb som lav.

Men det er altså 'sandsynligt', at statsstøttede hackergrupper 'forbereder sig på at kunne udføre destruktive cyberangreb mod kritisk infrastruktur i Danmark', lyder det fra CFCS ifølge Ritzau.

Og hvis 'den sikkerhedspolitiske situation' eskalerer 'i retning af en militær konfrontation mellem Rusland og NATO', kan truslen mod Danmark stige med kort eller uden varsel.

CFCS skriver videre, at truslen fra cyberspionage mod Danmark er 'meget høj' og primært koncentreret om udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold såsom Arktis, NATO og EU – men også kritisk infrastruktur er udsat.

Destruktive cyberangreb har ifølge CFCS til hensigt at skabe personskade, død eller betydelig skade på fysiske objekter.

Ønsket kan også være at ødelægge eller forandre data eller software i en sådan grad, at det bliver meget svært at genskabe.