Sandra Bischof Nielsen træder ind ad døren i hendes forældres hjem i Vallensbæk, hvor hendes hund 'Coco' glædeligt har mødt hende i døren med logrende hale igennem 11 år.

Men nu kommer Coco ikke.

Det har Coco ikke gjort i en måneds tid. Den lille pomeranian hund døde nemlig, da den havde spist hash på en hundestrand i Ishøj den 27. juni.

Alt der er tilbage af lille Coco, er den lille, tomme, sorte hundekurv.

11-årige Coco. Vis mere 11-årige Coco.

»Der er bare rigtig tomt herhjemme nu. Vi har ikke fjernet nogen af hans ting endnu, for det er vi ikke klar til. Jeg savner det glade humør, når man kommer hjem og ind ad døren. Der er ikke den samme glæde,« siger 20-årige Sandra Bischof Nielsen til B.T.

Den 27. juni tager familien Coco med på hundestranden i Ishøj. Coco er ligesom mange andre hunde ikke i snor. Han løber og leger med hundene, der også befinder sig på stranden. Pludseligt opdager familien, at Coco går og tygger på noget. De prøver, at tage det ud af munden på den lille hund, men finder kun tang.

I løbet af aftenen, da familien er kommet hjem, begynder Coco at kaste væske op, men da den har gjort det før, reagerer familien ikke på det. Senere begynder hunden at få krampeanfald, og familien må styrte til dyrelægen.

Lægen tjekker den lille hund, og det står hurtigt klart, at Coco har indtaget euforiserende stoffer. Det viser prøver fra Cocos blod. Coco bliver på dyrehospitalet, men da familien kommer hjem, ringer de fra hospitalet og siger, at han er kommet i respirator. 10 minutter senere kommer den hjerteskærende besked.

Sandra Bischof Nielsen. Vis mere Sandra Bischof Nielsen.

Cocos hjerte er stoppet med at slå af sig selv, og han var ikke til at redde.

»Jeg blev vækket næste morgen af min mor, hvor hun fortalte mig, at Coco ikke havde klaret den. Jeg satte mig bare ned, og så tudede jeg. Det kom som et kæmpe chok for mig. Dyrelægen spurgte, om vi ville se ham en sidste gang, inden han skulle brændes, men det takkede vi nej tak til. Det skulle ikke være billedet af Coco, der lå død, som vi ville huske,« fortæller Sandra Bischof Nielsen.

En uge senere da familien skulle hente Cocos aske på dyrehospitalet, blev det bekræftet over for dem, at det var hash, som deres hund havde indtaget og senere var død af.

»Jeg er så ked af det. Men jeg er også skuffet, vred og frustreret over, at folk kan finde på at efterlade et stort skod eller en klump hash på en hundestrand. At man skal miste sin hund på denne måde, det ønsker jeg ikke for nogen. Det er ligesom at miste et familiemedlem, og det er ubeskriveligt hårdt,« siger Sandra Bischof Nielsen.

Coco på gåtur. Vis mere Coco på gåtur.

Hunden var kun i familiens have og på hundestranden den dag, så de er sikre på, at hunden har fundet hashen på stranden.

Nu opfordrer hun andre hundeejere til at være ekstra opmærksomme på, hvad deres hund går og tygger på. De skal selvfølgelig stadig have det sjovt og lege, men man skal være opmærksom, hvis hunden får nogen af de her symptomer. Hun opfordrer også dem, der ryger hash, til i det mindste at rydde ordentligt op efter sig selv og tænke over, hvor de sætter sig ned for at ryge, så det ikke sker igen.

Hjemme i huset i Vallensbæk lukker Sandra nu døren til sit værelse. Det plejer hun ikke at gøre, for så kunne Coco komme ind, når han savnede selskab og ville kløs på maven.

Men Sandra har hørt Cocos bittesmå poter trisse let henover gulvet ned mod hendes værelse for sidste gang.