»De truer med bål og brand.«

Sådan fortæller 38-årige Sandra Åberg, der er mor til Elias på syv år. Modsat mange andre forældre glæder hun sig ikke til næste uge, hvor de mindste må starte i skole.

»Jeg vil gerne holde ham hjemme, så jeg kan se situationen an.«

Og lige netop det skrev hun til European School Copenhagen, hvor sønnen går. Hun troede, at hun ville blive mødt af forståelse og fleksibilitet, men historien blev en anden.

»Jeg fik et svar tilbage i en, hvad jeg mener, er en grænseoverskridende og truende tone. De skriver, at han vil få fravær, og jeg kan blive meldt til kommune,« fortæller moren.

Og Sandra er ikke den eneste. Vi har talt med flere forældre, som gerne vil holde deres børn hjemme grundet corona, men som ikke må for skolen.

Ifølge børne- og undervisningsministeriet er skolerne i sin gode ret til at give 'ulovligt fravær'. Medmindre der er tale om sygdom eller en ekstraordinær aftale skal børnene nemlig i skole:

'En elev vil blive registreret som ulovligt fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme, eller eleven vælger at blive hjemme, på trods af at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk frem på skolen. Skolen skal i den situation ikke give eleven nødundervisning,' står der på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Grunden til, at børnene må komme i skole er jo på grund af deres trivsel. Frarøver du ham ikke noget socialt?

»Jeg er af den skole, som mener, at børn ikke bliver frarøvet noget. Hvis han vil, så skal han selvfølgelig i skole. Men han er enormt glad for at være hjemme. Han har gode venner, han ser. Han lider ikke den store nød. Skoler er ikke nødvendigvis det bedste sted at socialisere altid. Der er jo også meget mobning.«

Skolen er ifølge reglerne i sin gode ret til at give ulovligt fravær. Burde du ikke rette ind, stole på systemet og sende ham afsted?

»Jo, det burde jeg måske, men der skal være plads til, at det ikke er alle, der bør og skal.«

Om sagen siger centerchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Birgitte Lund Flansmose, følgende i et skriftligt svar til B.T.:

»Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er fuldt forsvarligt at åbne skolerne igen for 0.–4. klasse, og det tror jeg, rigtig mange børn glæder sig til. Reglerne siger, at børnene skal møde i skolen medmindre, de har lovligt fravær, og det kan vi som kommune ikke ændre på. Jeg er sikker på, at man på den enkelte skole gør alt for at skabe tryghed blandt forældrene, og at man indgår i en dialog med dem, der måtte være bekymrede.«

Sandra har i øvrigt fuld forståelse for, at nogle forældre finder det svært, at deres børn er hjemme, når de sidder og arbejder, men for hende giver det mening, da hendes job som fotograf gør, at hun er meget fleksibel.