Flere sjællandske erhvervsskoler ruster sig til at kunne tage bedre imod kvinder, der vil være håndværkere.

- Man skal være hurtig i replikken for at holde drengene lidt på afstand.

24-årige Sandra Jørgensen fra Næstved har været tømrer i fire år, og hun kalder det sit drømmejob. Men vejen til jobbet har ikke altid været helt nem.Sandra Jørgensen var den eneste kvinde i sit fag på skolen - og i praktiktiden, det skriver DR Sjælland.

- Det første år følte jeg mig ret ensom. Malerpigerne, som jeg talte med, kom hurtigt i praktik, og så var jeg alene igen, indtil jeg lærte at tale med drengene og fandt ud af, at de ikke var så farlige, men det var jo lige så nyt for dem som for mig, siger hun.

Tonen kunne dog være lidt for frisk - med dumme bemærkninger og såkaldt sjove kommentarer.

- Hvis man skal komme med en fordom, så er det jo meget sådan pik og patter og den slags. Man skal være god til at komme med et modsvar, fortæller hun.

Da Sandra Jørgensen skulle søge en praktikplads, blev hun mødt med meget lave forventninger:

- Er du klar over, hvilket job du har søgt, blev der spurgt et af stederne. Ja, sagde jeg - jeg vil være tømrer. Hvad havde du ellers regnet med?

Ved julefrokosten på det første praktiksted fik hun at vide, at svendene bag hendes ryg havde væddet om, hvor længe hun kunne holde i jobbet - tre uger eller tre måneder.

- Men de måtte sgu indrømme, at de havde taget fejl. Og at jeg godt kunne arbejde. Det var lidt fedt, siger Sandra Jørgensen til DR Sjælland.

Siden kom hun til en anden mester, der ansatte hende den dag, hun var udlært, og hun er rigtig glad for sit arbejde, hvor hun har en fast makker, der lytter og også lærer af hende.

- Jeg er meget glad for mit valg. Det er det bedste, jeg har gjort, siger Sandra Jørgensen.

Sandra Jørgensens historie er endt lykkeligt, men modgangen, hun fortæller om, er ikke enestående.

Kvinderne slås ofte med ensomhed, præstationspres og en tone, der kan være barsk, lyder det fra Nina Groes, der står i spidsen for initiativet Boss Ladies, der arbejder for at få flere kvinder til at vælge håndværksfagene.

- Pigerne oplever sig ofte som et fremmedelement (på arbejdspladsen, red.). Der er nogle fordomme om, hvad pigerne kan - også på skolerne, så de skal knokle dobbelt så hårdt for at bevise deres værd.

Ifølge Nina Groes kan skolerne gøre meget for, at en uddannelse som håndværker bliver mere attraktiv for de unge kvinder.

- Det kan være alt fra gode omklædningsfaciliteter til fællesskabsaktiviteter og kontaktpersoner, som de unge kvinder kan henvende sig til, hvis man har oplevet noget ubehageligt.

Erhvervsskolerne er da også ved at erkende, at de skal anstrenge sig for at blive bedre til at tage imod kvinderne og sikre, at de får et lige så godt forløb som mændene, mener Nina Groes.

I samarbejde med Boss Ladies har en række sjællandske erhvervsskoler holdt kurser for lærerne, så de er bedre rustede til at leve op til kvindernes forventninger.

For eksempel er erhvervsskolen CELF i Nykøbing Falster i gang med at uddanne 20 faglærere i, hvordan kvinder tænker om fagene, og hvordan de ønsker, at faget tager imod dem.Det siger direktør på CELF Kim Normand, der ser et stort potentiale for både kvinder og virksomheder, hvis flere kvinder vælger vejen som håndværker.

- Vores fokus har ikke været der før nu - at målrette uddannelserne også mod kvinder, og vi er først ved at lære det, erkender Kim Normand.

En af måderne at forhindre ensomhed er at danne netværk af kvinder på tværs af fagene. Det er allerede en realitet på CELF, og det er gavnligt, siger Kim Normand.

- De kan fortælle deres historier, støtte hinanden og udtrykke nogle ønsker til skolen om, hvordan der kan være fokus på kvinder i håndværkeruddannelsen.

Ifølge de seneste tal fra Dansk Byggeri udgør kvinder på landsplan cirka 9,4 procent af de ansatte i bygge- og anlægsbranchen.Men der skulle gerne komme flere kvinder til, mener direktøren for Danske Erhvervsskoler og -gymnasier, Lars Kunov.

- Der er nogle fordomme om, hvad piger kan. Er de ligeså fysisk stærke og er de ligeså dygtige? Det er vi nødt til at arbejde med.

Lars Konuv fortæller også, at det har vist sig i traditionelle 'mandefag' som i eksempelvis politiet, hvor man forventer ganske meget af fysikken, at kvinder har løst opgaver lige så godt som mænd.

- De er jo gået ind på lige fod og løst de samme opgaver på helt samme niveau og nogle gange endda på højere niveau, siger han til DR Sjælland.