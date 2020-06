Sandra Kronsted bemærkede godt en mærkelig lyd, da hun i mandags rullede ud fra sin garage og satte kursen mod sit arbejde i Kolding.

For hver kilometer, hun tilbagelagde, blev den mærkelige lyd mere og mere tydelig, men fra førersædet vurderede den 34-årige kvinde, at det skyldtes et for fyldt bagagerum.

Men først da Sandra skulle køre af motorvejen tæt på sit arbejde, anede hun uråd.

»Da jeg skal af afkørslen begynder min bil pludselig af slingre, og heldigvis er det meget tæt på min mekaniker, så jeg får den kørt derover,« fortæller Sandra Kronsted til B.T.

Få minutter senere ligger mekanikeren på alle fire.

Først venstre forhjul - tjek. Venstre baghjul - tjek. Højre baghjul - tjek.

Men da han havde kravlet hen til højre forhjul og inspiceret det nærmere, kunne han give en ubehagelig besked til Sandra.

»Nogen har løsnet dine hjulbolte.«

Mekanikeren kunne simpelthen dreje hjulboltene af med fingrene, og da de andre tre dæk sad helt perfekt på, kunne han ikke komme med nogen anden forklaring, end at der var blevet pillet ved det ene hjul.

En rystet Sandra fik sat låsebolte på og tog på arbejde, men da hun igen var hjemme satte hun sig ved tasterne og skrev et opslag på den lokale Fredericia-gruppe på Facebook.

»Jeg skrev et opslag derinde, og så var der en mand i mit lokalområde, som havde oplevet præcis det samme på samme tidspunkt,« fortæller Sandra.

Hun har derfor meldt det til politiet, der dog på grund af manglende vidner ikke kan gøre noget.

»Nu har de i hvert fald anmeldelserne. Det gør mig virkelig vred. Hvem gør sådan noget?,« spørger hun.

Tilbage i 2017 skrev B.T. en række artikler om, at der var sket et stort hop i antallet af anmeldelser om løsnede hjulbolte.